La vita in diretta, Alberto Matano e la dedica di Rocío Muñoz Morales: “A te e al tuo universo interiore”

Ha appena pubblicato un romanzo dal titolo ‘Un posto tutto mio’ Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, non a caso domenica scorsa sarebbe dovuta essere ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare il libro ma, per motivi di tempo, la sua intervista è saltata ed è stata rinviata a domenica prossima. E una copia del suo romanzo Rocío Muñoz Morales l’ha voluta regalare ad Alberto Matano con tanto di dedica. Il conduttore de La vita in diretta alcune ore fa ha infatti caricato un breve video con sottofondo musicale nelle sue storie di instagram, nel quale si vede proprio il libro dell’attrice con una dedica scritta a mano per lui.

Alberto Matano e la dedica scritta sul romanzo di Rocío Muñoz Morales: “A te e al tuo immenso universo interiore”

“Caro Alberto, a te e al tuo immenso universo interiore” è la dedica che Rocío Muñoz Morales ha scritto per Alberto Matano sulla seconda pagina del suo libro. “Ci vogliono occhi nuovi per vedere il bello” è invece il sottotitolo del libro, intitolato, come anticipato nel primo paragrafo, ‘Un posto tutto mio’. Del romanzo i telespettatori di Rai1 potranno saperne di più domenica quando, come già spiegato, la compagna di Raoul Bova sarà ospite di Mara Venier a Domenica In dopo l’intervista saltata nella puntata precedente causa ritardi vari.

La vita in diretta: Alberto Matano posta una foto con gli ospiti e dà appuntamento ai followers per domani

In un’altra storia caricata qualche ora fa su instagram Alberto Matano (che ieri ha chiuso la trasmissione ringraziando il pubblico per gli ascolti) ha condiviso invece una foto con gli ospiti de La vita in diretta di oggi, ossia Barbara Alberti, Angelo Mellone, Rita Dalla Chiesa e Roberto Poletti, dando appuntamento ai fans per domani.

L’articolo Alberto Matano riceve una dedica da un’attrice famosa: “Al tuo universo…” sembra essere il primo su LaNostraTv.