alberto-matano,-rocio-munoz-morales-gli-scrive-una-dedica-da-brividi-…

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta ovvero il programma condotto da Alberto Matano. Ospite in studio tra i tanti anche Rocio Muniz Morales, ovvero la compagna di Raoul Bova. Quest’ultima come sappiamo è una nota attrice, ballerina e showgirl spagnola che da tanti anni vive nel nostro paese e che è riuscita a catturare il cuore di Raoul Bova.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, la loro grande storia d’amore

I due si sono conosciuti sul set di Immaturi Il viaggio, ovvero il film al quale hanno preso parte entrambi. Il loro è stato un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati. Raoul all’epoca era sposato con Chiara Giordano, la donna dalla quale ha avuto tre figli. Da quel momento è iniziata la loro storia d’amore ed hanno anche avuto due figlie, Luna e Alma. In quest’ultimo periodo Rocio Morales ha anche pubblicato un romanzo dal titolo Un posto tutto mio e sembra che nel corso della puntata de La vita in diretta, l’attrice abbia voluto regalare una copia al conduttore Alberto Matano facendogli anche una appassionata dedica. Ma cosa gli ha scritto?

La dedica speciale di Rocio Munoz Morales ad Alberto Matano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore il conduttore de La vita in diretta, sembra aver caricato video un piuttosto breve con un sottofondo musicale, il tutto nelle sue storie di Instagram. In una di queste, si vede proprio il libro che l’attrice spagnola ho voluto regalargli nella giornata di ieri, con tanto di dedica scritta a mano proprio per lui. “Caro Alberto, a te e al tuo immenso universo interiore”. Queste le parole che Rocio ha voluto dedicare al conduttore de La vita in diretta.

La compagna di Raoul Bova pubblica un romanzo

Non si sa molto di questo romanzo di Rocio Munoz Morales e sicuramente qualcosa in più la si potrà sapere la prossima domenica, quando la compagna di Raoul Bova sarà ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Intanto sono in molti che sul web si sono chiesti che cosa ne abbia pensato Raul Bova della dedica fatta dalla sua compagna ad Alberto Matano. Che le parole di Rocio abbiano in qualche modo fatto ingelosire l’attore Romano? In realtà questo non ci è dato saperlo, ma i due sono molto innamorati e sicuramente l’attore non avrà avuto nulla da ridire a riguardo.