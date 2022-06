Alberto Matano senza veli, Confessa chi c’era prima di Riccardo “Una donna famosa, con lei anche un figlio”. Chi è

Alberto Matano si è finalmente rivelato e ha raccontato dettagli sul suo outing e sulla decisione di sposarsi. Finalmente conosciamo il nome del suo compagno, oggi sposo, Riccardo Mannino. I due sono stati fidanzati per quindici anni ma hanno dovuto sempre nascondersi davanti agli occhi indiscreti delle telecamere. Una vita di riservatezza che è finalmente terminata. A celebrare il matrimonio, la collega e amica del giornalista, Mara Venier. Dopo il lieto evento, il presentatore di La vita in diretta ha potuto aprire e mettere da parte tutta la discrezione che lo ha contraddistinto negli ultimi anni.

Soprattutto, ha svelato dettagli riguardo il suo personale percorso di autoaccettazione e di consapevolezza. “All’inizio ho avuto una vita eterosessuale, avevo successo con le ragazze. A 24 anni ho interrotto una storia d’amore. Capivo che dentro di me c’era altro, che dovevo esplorarmi, capirmi. Per dieci anni sono stato irrequieto. Cercavo un’appartenenza anche esasperata. Pensavo che mi desse sicurezza. A me invece un’identità chiusa stava stretta.” Un periodo molto difficile per Alberto Matano, che ha trovato sollievo e consiglio grazie all’aiuto di una donna.

“Una mia amica psicoterapeuta un giorno mi ha parlato del continuum psicosessuale come di un punto dove ciascuno di noi si può trovare, che non è mai uguale a quello di un altro. Poi è arrivato Riccardo e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un’identità”. Sia la psicologi che l’arrivo dell’uomo che ama sono riusciti a stabilizzare la situazione emotiva di Alberto Matano, che ha finalmente trovato il suo equilibrio. Subito il presentatore di La vita in diretta ha deciso di mettere a parte della verità la sua famiglia, che dopo un iniziale momento di sconforto gli è stata molto vicina.

“Una sera ho deciso. Sono tornato a casa, ho spento la televisione che stavano vedendo e gli ho detto che volevo parlargli. Quella sera è stata la chiave di risoluzione della mia vita. La svolta della mia vita emotiva interiore è stata proprio quando ho raccontato a loro come stavano le cose. Per loro non è stato semplice, nelle prime ore, accettare tutto questo, lo capisco. Poi da quel momento sono stati sempre al mio fianco, sempre accoglienti, solidali. Ora Riccardo viene vissuto come un quarto figlio”. In questo giorno speciale condividere la gioia con loro è la cosa più importante per Alberto Matano.

“Oggi due cose mi fanno davvero felice – rivela – lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento”. A celebrare il matrimonio è stata Mara Venier, migliore amica della coppia. E’ stata proprio lei ad avere l’idea: Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara Venier, la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento.” Era ormai giunto il momento di vivere l’amore alla luce del sole, dopo ben 15 anni che Alberto Matano ha dovuto tenerlo segreto.

