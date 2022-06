alberto-matano-sposa-il-compagno!-“matrimonio-con-riccardo.-mara-venier-madrina”

Alberto Matano e il suo compagno sposi dopo la fine di questa intensa stagione Tv: l’annuncio a sorpresa

Mesi fa il popolare conduttore de La vita in diretta, in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha fatto coming out, asserendo di star da tempo insieme ad una persona speciale. In quella circostanza ha anche dichiarato che avrebbe voluto tanto convolare a nozze con lui. E ora ecco che il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Difatti l’ex mezzobusto del TG1 ha rivelato in esclusiva ed in anteprima a Il Fatto Quotidiano On Line che una volta terminata questa stagione Tv sposerà Riccardo: “Le nozze avverranno nel mese giugno, conclusa la stagione televisiva…”

Riccardo e il conduttore de La vita in diretta hanno deciso di convolare a nozze: ecco chi officerà

Successivamente Alberto Matano, in questo suo intervento a Il Fatto Quotidiano On Line, ha poi rivelato anche chi sarà a celebrare il matrimonio con il suo compagno. In questa circostanza il giornalista ha rivelato che ad officiare sarà Mara Venier, con la quale ha da tempo un rapporto d’amicizia davvero speciale: “Ad officiare sarà la nostra amica Mara Venier…” Al momento quest’ultima non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Si segnala inoltre che alcuni siti hanno invece riportato che il conduttore, il quale ieri in diretta ha fatto un accenno ad un programma Mediaset, dovrebbe sposare il compagno nel mese di luglio.

Alberto Matano non lo nasconde: “Sposare il mio compagno è stata una scelta d’amore e di vita”

Il giornalista e conduttore de La vita in diretta ha poi concluso questo suo intervento a Il Fatto Quotidiano On Line asserendo che la decisione di convolare a nozze con Riccardo è stata sicuramente improvvisa, ma dettata dall’amore e dalla stima reciproca:

“Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita…”

Non resta che fare i migliori auguri al conduttore ed al suo futuro marito.

