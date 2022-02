alberto-matano-viene-allo-scoperto-e-fa-coming-out:-“ho-un-compagno”

Alberto Matano non si nasconde più e fa coming out: “Vorrei sposare il mio compagno”

Oggi Alberto Matano ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Sette. In questa occasione il popolare conduttore de La vita in diretta ha parlato della sua vita a 360 gradi senza tralasciare nessun aspetto. Ad un certo punto la giornalista gli ha fatto notare che proprio in Tv si è dimostrato essere particolarmente attento ai temi legati al mondo LGBTQ+, arrivando a dire di essere stato vittima di omofobia. E Alberto Matano ha rivelato di aver sempre sostenuto con grande forza il DDL Zan, cogliendo l’occasione per fare coming out, visto che è da diverso tempo che ha un compagno, con il quale non disdegnerebbe sposarsi prima o poi:

“Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti…Mi piacerebbe sposarmi senza far passare troppo tempo…”

Alberto Matano pronto a diventare presto padre? “Forse è un po’ troppo tardi”

Alberto Matano, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Sette, dopo aver dichiarato di essere pronto a fare il grande passo con il suo compagno, ha però fatto pure un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Ha accantonato la possibilità di diventare genitore perchè pensa che forse è un po’ troppo tardi:

“Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli…”

La giornalista del magazine Sette ha poi chiesto ad Alberto Matano se è infastidito dal gossip in generale. E il conduttore de La vita in diretta, che giorni fa ha fatto un’ipotesi su Ilary Blasi e Francesco Totti, ha risposto schiettamente di essere assai infastidito, ma di essere altrettanto consapevole di non poterci fare nulla: “Molto, ma non ci posso fare nulla. A volte leggo delle storie assurde: ‘Con chi sta Matano?’ oppure ‘Matano via dalla Vita in diretta’…”

Alberto Matano esclude la possibilità di condurre Sanremo: “Siamo seri”

La giornalista del magazine Sette ha poi chiesto ad Alberto Matano se in futuro ci potrebbe essere la possibilità di vederlo alla conduzione del Festival di Sanremo, visto il grande successo ottenuto alla guida de La vita in diretta. E Alberto Matano ha subito escluso tale ipotesi, asserendo di fare il tifo per Amadeus: “Siamo seri…Faccio il tifo per Amadeus, professionista straordinario, anche umanamente…”

L’articolo Alberto Matano viene allo scoperto e fa coming out: “Ho un compagno” sembra essere il primo su LaNostraTv.