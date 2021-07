Alberto Salerno ha ricevuto il Premio Bindi “Artigianato della Canzone”

A Santa Margherita Ligure, nell’ambito del Premio Bindi, Alberto Salerno ha ricevuto il Premio Artigianato della Canzone. Classe 1949, Salerno è figlio di un grande autore come Nisa e marito di Mara Maionchi. In carriera ha scritto centinaia di canzoni per alcuni dei più grandi artisti italiani della storia della musica italiana. Ha anche vinto, come autore, quattro Festival di Sanremo: 1976 con Bella da morire degli Homo Sapiens, 1984 (tra i giovani) con Terra Promessa di Eros Ramazzotti, 1999 con Senza pietà di Anna Oxa e 2003 con Per dire di no di Alexia.

Alberto Salerno si è detto onorato di ricevere un premio così importante, oltretutto ideato da due grandissimi artisti come Bruno Lauzi e Giorgio Calabrese e in una intervista ha dichiarato: “non scrivo più perché questo mondo non lo conosco più, io sono di un’altra generazione, è cambiato tutto. Ora mi definisco un “memorizzatore” e racconto su YouTube delle esperienze che ho vissuto, anche insieme ad altri, in un format che si chiama Storie di Musica”.

Nell’ultima puntata, prima della pausa estiva, di “Storie di musica”, sul canale YouTube di Alberto Salerno da venerdì 16 luglio, si analizza il testo de “La Cura” di Franco Battiato, singolo estratto dall’album “L’imboscata” uscito nel 1977. Il testo, scritto da Manlio Sgalambro su musica di Franco Battiato, non è un testo convenzionale infatti non segue una metrica precisa, ma si presenta come un inno all’amore, una presa di coscienza sulle difficoltà della vita. Il prossimo appuntamento è a settembre con le nuove puntate, ma sul canale potete continuare a vedere o rivedere tutte le puntate precedenti.

Questo il canale: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt

Sul canale Youtube di Alberto Salerno trovate sempre tutte le puntate precedenti dove si è parlato, tra le altre cose, della musica di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Michele Canova, Laura Valente, Gli Stadio, Ivano Fossati, Alexia, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Marcella Bella, Rino Gaetano, Mietta, The Beatles, New Trolls, Alberto Fortis, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri.

