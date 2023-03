Alcione cancela show no aniversário de Jacareí; Jorge Aragão irá substituir

Cantora seria principal atração da programação de aniversário da cidade. O evento acontece no próximo dia 02. Cantora Alcione cancela show em Jacareí por motivos de Saúde

A prefeitura de Jacareí informou o cancelamento do show da cantora Alcione na programação do aniversário da cidade. No lugar, Jorge Aragão irá substituir a cantora e passará a ser a principal atração do evento, que acontece no próximo domingo (2).

A produção da cantora alegou a impossibilidade da realização do show em função de questões de saúde. Segundo a prefeitura, toda a agenda da cantora para os próximos dias teria sidocancelada.

No lugar, a administração colocou o cantor Jorge Aragão, que sobre ao palco às 20h, no Parque da Cidade.

A programação de show do aniversário de Jacareí tem início nesta sexta-feira (31) e irá durar até o próximo dia 3 de abril. Confira abaixo:

Programação

31 de março

11h – Recital de Ópera Maria Callas no Bom Prato

Local: Restaurante Bom Prato

1º de abril

11h – Recital de Ópera Maria Callas no Mercadão

Local: Mercado Municipal

14h às 22h: Feira Gastronômica

Local: Bolsão do Parque da Cidade

16h – DJ Paul

Local: Parque da Cidade

17h – Jorjão 70 CON-VIDA com Jorjão Carvalho e convidados de Jacareí

Local: Sala Mário Lago

18h – Samba da Loira com Cláu Muniz

Local: Parque da Cidade

19h – Maria Callas: Recital dos vencedores com participação especial da OSIJJA

Local: Teatro Municipal Ariano Suassuna

20h – Banda: Os Traiados

Local: Parque da Cidade

2 de abril

09h às 17h – Programação especial do Aniversário da Cidade

Local: Viveiro Municipal

10h – Show da Turma do Pambolé

Local: Parque da Cidade

13h – Oficinas de ritmos e ensaio aberto com Bloco de Carnaval Capivara Neon

Local: Parque da Cidade

16h – O Vale Encantado com Cia. Bola de Meia

Local: Parque da Cidade

20h – Jorge Aragão

14h às 22h: Feira Gastronômica no Bolsão do Parque da Cidade

3 de abril

8h – Aulão com Danielle Gonçalves

Local: Parque da Cidade

9h – Aulão com Secretaria de Esportes e Recreação

Local: Parque da Cidade

16h – Grupo Canta Brasil com Tânia Reis, André Cambuzano, Jurinha Pagano e Agnaldo Dias

Local: Parque da Cidade

18h – Banda Palace: show especial de 20 anos de carreira

Local: Parque da Cidade

14h às 22h: Feira Gastronômica no Bolsão do Parque da Cidade

