alckmin-defende-aumentar-mistura-de-biodiesel-no-diesel

Atualmente, a adição obrigatória de biodiesel está em 10%, abaixo do percentual estabelecido na Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, defendeu nesta sexta-feira (24) o aumento do percentual de biodiesel a ser acrescido no diesel.

Atualmente, a adição obrigatória de biodiesel está em 10%, abaixo do percentual estabelecido na Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).

Foi uma das diversas medidas adotadas pelo governo Bolsonaro para baixar o preço do diesel. O governo Lula decidiu manter o percentual de 10% até março, quando deverá ser decidido se a mistura volta a subir e para qual percentual.

Nesta sexta, Alckmin defendeu que a mistura aumente.

“Nós precisamos aumentar o percentual do bio no diesel. Está em 10%, já foi 13%, foi reduzido no governo passado para 10%. Isso prejudica o meio ambiente, prejudica a indústria, gera menos emprego, agrega menos valor. Então é importante a retomada do bio no diesel, você melhora o diesel, ajuda o meio ambiente, diminui emissão de carbono”, afirmou, após reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

O aumento da mistura, contudo, pode ter impacto no preço do diesel vendido ao consumidor, devido aos custos das matérias-primas do biodiesel, em especial da soja.

Discussão em março

O novo percentual de mistura deve ser discutido em março, durante reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a ser convocada.

Pela política do Renovabio, suspensa pelo governo, o percentual deveria estar em 14% desde março de 2022 e passar a 15% em março deste ano.

Porém, integrantes do Ministério de Minas e Energia consideram que um aumento de 10% para 15% seria muito abrupto. Por isso, a ideia é propor um novo escalonamento.

Quanto maior o percentual de biodiesel a ser acrescido ao diesel, melhor para a agricultura, pois as matérias-primas do biodiesel são soja, algodão, canola, dendê, entre outras.

Também é bom para o meio ambiente. O biodiesel vem sendo adicionado ao diesel porque é considerado um combustível renovável, ao contrário do diesel, que é fóssil, altamente poluente ao meio ambiente.

Porém, pode acabar aumentando o preço do diesel nas bombas, a depender do preço da soja, que é uma commodity, ou seja, suscetível à variação internacional de preço, além de fatores internos.

VÍDEOS: notícias de política

Vito Califano