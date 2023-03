Alckmin participa da entrega de 600 apartamentos a famílias atingidas pelas chuvas no litoral de SP

Empreendimento faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. A princípio, apenas famílias de Bertioga (SP) serão beneficiadas pelas unidades. De acordo com o vice-presidente, a prioridade é para quem não tem casa, a prioridade é “para as áreas de risco”. Vice-presidente ressaltou que governo federal vê moradia a famílias do litoral de SP como prioridade

A Prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo, entregou 600 apartamentos do conjunto habitacional Caminho das Árvores, no bairro Jardim Raphael, na manhã desta quinta-feira (2). Os imóveis serão ocupados por famílias bertiogueses que vivem em áreas consideradas de risco e estão inscritas no programa Minha Casa, Minha Vida. Portanto, a ideia do governo federal de destinar parte das unidades às vítimas da tragédia em São Sebastião, no Litoral Norte, não será colocada em prática desta vez.

“Aqui tem um destino específico [moradias para famílias de Bertioga]. Se, por ventura, a Caixa Econômica Federal verificar que tem algum espaço [nos edifícios] e não tiver inscritos totalmente [no programa], aí alguns apartamentos podem, provisoriamente, ajudar a socorrer nesse momento difícil, e em caráter humanitário, famílias que perderam as moradias em São Sebastião”, disse o vice-presidente do República Geraldo Alckmin (PSB), que participou da cerimônia de entrega.

Ao lado dele estiveram o ministro de Estado das Cidades Jader Filho e do prefeito de Bertioga Caio Matheus (PSDB), que inclusive havia se posicionado contra a ideia inicial do governo federal, de entregar alguns dos apartamentos aos desabrigados de São Sebastião.

“O governador [de São Paulo] Tarcísio (Republicanos) falou comigo ontem [quarta-feira, 1] e eu falei para ele que não tem sentido pegar parte dessa demanda habitacional de Bertioga que já está aguardando há 10 anos [e repassar para moradores da cidade vizinha]. Tenho pessoas que perderam tudo também com essas enchentes e elas estão prestes a receber suas moradias”, reforçou Caio Matheus.

Questionado sobre o que tem dito o presidente sobre o suporte às vítimas do Litoral Norte, Alckmin disse: “O que o presidente Lula tem colocado? Prioridade para quem não tem casa, prioridade para as famílias de menor renda e prioridade para as áreas de risco. Então, como o litoral tem mais áreas de risco, ele terá prioridade”.

O ministro Jader Filho acrescentou que a União está conversando com as prefeituras do litoral de SP para ajudar a sanar os problemas o mais rápido possível. “O governo federal através da Defesa Civil e do ministro Waldez [Góes] já está também discutindo para que, emergencialmente, entre 100 e 200 casas sejam construídas. No último dia 8 foi editada a medida provisória recriando o Minha Casa, Minha Vida”.

Sem polêmica

Segundo o prefeito, não há crise em relação ao tema. “Em nenhum momento houve polêmica […]. Bertioga é solidária da maneira inteligente, já que o programa é modelo entidades e permite que famílias cadastradas em outros municípios possam vir para esse conjunto habitacional”.

Caio Matheus ressaltou que a moradores de outras cidades podem ser disponibilizadas de 15% a 20% das unidades, mas lembrou que outras 900 ainda serão entregues. O projeto habitacional foi planejado com 1.500 apartamentos e, nesta etapa, foram entregues os 600, que atenderam os moradores inscritos desde 2013 no programa Minha Casa, Minha Vida.

Para garantir a mobilidade, acessibilidade e mais segurança aos futuros moradores, a Prefeitura de Bertioga entregou obras de drenagem, pavimentação, calçadas acessíveis e iluminação pública da Avenida Bruno Covas, onde o projeto habitacional está localizado. O trevo do Jardim Raphael, na Rodovia Rio-Santos, também recebeu iluminação.

Município de Bertioga entrou 600 apartamentos do conjunto habitacional Caminho das Árvores

Unidades

De acordo com a prefeitura de Bertioga, o empreendimento vai beneficiar cerca de 6 mil pessoas com apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Ao todo, são cinco condomínios com 300 unidades, totalizando 1.500 moradias, distribuídas em uma área com mais de 75 mil m².

Cada edifício contará com guarita, depósito de lixo, playgrounds, salão comunitário, reservatório de água, jardins e vagas de estacionamento.

