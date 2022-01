alda-d’eusanio-fa-causa-a-mediaset:-“col-gf-vip-mi-hanno-distrutto-la-carriera”

A un anno dalla sua partecipazione al GF Vip 5 Alda D’Eusanio si è scagliata contro Alfonso Signorini e Mediaset (e ha fatto sapere di aver sporto causa contro l’emittente tv).

Alda D’Eusanio contro Mediaset

Dopo la sua controversa squalifica dal GF Vip 5 (a causa di alcune sue affermazioni infondate sul conto di Laura Pausini) Alda D’Eusanio si è scagliata contro il reality show, il conduttore Alfonso Signorini e Mediaset, che riterrebbe personalmente responsabili dei suoi mancati ingaggi lavorativi. La conduttrice ha infatti affermato che, dopo la squalifica, nessuno (né in Rai né in Mediaset) l’avrebbe chiamata per tornare in tv:

“Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”, ha dichiarato a Nuovo la D’Eusanio.

Alda D’Eusanio: le querele

Come se non bastasse Alda D’Eusanio ha ricevuto le querele di Laura Pausini e di Adriano Aragozzini, da lei entrambi tirati in ballo durante la sua partecipazione al famoso reality show. Come si concluderanno le vicende per il celebre volto tv?