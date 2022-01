alda-d’eusanio-una-furia-contro-alfonso-signorini:-“katia-ricciarelli-…”

Si continua a parlare del Grande fratello vip e sembra che ancora una volta il conduttore Alfonso Signorini sia finito al centro della bufera. Questa volta a parlare sembra sia stata Alda D’Eusanio, la quale si è scagliata contro il conduttore del reality di Canale 5 e sembra che le sue parole non siano state poi tanto clementi. Ma cosa ha dichiarato la giornalista intervistata da Nuovo? Sappiamo bene che Alda D’Eusanio è stata una concorrente del Grande fratello vip e sappiamo anche che la sua esperienza non è stata poi così tanto fortunata.

Grande fratello vip, Alda D’Eusanio contro Alfonso Signorini

Ebbene, la giornalista avrebbe fatto il suo ingresso all’interno della casa, durante la quinta edizione del reality ma venne poi squalificata con un provvedimento immediato. Il motivo? Pare avesse rilasciato delle dichiarazioni rivolte al marito di Laura Pausini che sono state considerate davvero molto gravi e per questo motivo la produzione ha deciso di prendere dei provvedimenti nei suoi confronti. Dopo quanto accaduto, poi, pare che la giornalista sia stata esclusa dai programmi Mediaset e trattata come se fosse “una criminale”, almeno così lei stessa aveva fatto intendere.

La giornalista confessa di aver fatto causa a Mediaset

Nel corso di una recente intervista, adesso la D’Eusanio pare che abbia confessato di aver fatto causa a Mediaset “Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio. Poi ho notato una cosa su questa edizione. Per Katia Ricciarelli c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate! Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”. Queste le dichiarazioni della giornalista ed ex gieffina che già aveva fatto intendere di non essere stata per nulla protetta all’interno del programma.

Le parole sulla sua esclusione dal programma

“È stato un grave errore e ne sono consapevole, oltre che pentita, ma Mediaset non mi ha protetta e non mi ha dato modo di scusarmi pubblicamente. Perché a pubbliche offese devono rispondere pubbliche scuse”, ha dichiarato la giornalista al Messaggero. “È strano come prima del GFVip, per cui sono stata più volte cercata, potessi apparire sulla rete mentre ora sono innominabile. Non è giusto, è come se io non fossi mai esistita. Chiedo solo rispetto, rivoglio la mia dignità.” Queste ancora le sue parole.