Aldo e Alessia hanno perso il loro terzo figlio, le prime parole: cosa è successo?

Il mese scorso, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri avevano condiviso il terribile annuncio, sulla fine inaspettata e sofferta della terza gravidanza. Dopo settimane di silenzio, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio, scopriamo cosa ha dichiarato…

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, da poco avevano annunciato con estrema gioia l’arrivo del terzo figlio. Avevano anche organizzato una festa in cui avevano rivelato che, a raggiungere i primi due figli Niccolò e Leonardo, ci sarebbe stato un altro fratellino.

Improvvisamente, però, dal profilo Instagram della ragazza sono sparite tutte le ultime foto che testimoniavano la recente gravidanza, tra cui quella del baby shower che annunciava l’arrivo del terzo maschietto.

Queste le prime drammatiche parole che Alessia Cammarota ha condiviso sul suo profilo Instagram:

Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, DA SOLI. Speriamo capirete

Dopo un lungo silenzio, dopo la la terribile e tragica notizia della perdita del terzo figlio, Alessia Cammarota ha deciso di pubblicare un video in cui parla della terribile esperienze che lei e il marito Aldo stanno ancora cercando di affrontare, chiedendo il rispetto e i tempi che la situazione merita:

Ciao bambine! Nella mia testa questo discorso l’ho fatto tante volte, ma non filava mai nel modo giusto. Non trovavo mai le parole giuste. Così ho deciso di farlo così, come viene. Dopo un po’di tempo di silenzio, sono qua per dirvi che sto bene. Bene… Usiamo il termine bene. È stato un percorso lungo e particolare, però è andata. E si sta tornando alla normalità. So che non sono la prima. Non sono l’ultima.

Mi avete scritto tantissimi messaggi. Moltissimi pieni semplicemente d’amore. Posso dirvi solo grazie. Molte di voi mi hanno chiesto di parlare, ma per me non è il momento. Non so se arriverà mai, ma per ora non lo è.

Non è il momento di raccontare, non è il momento di chiacchierare. E spero che capirete. Ringrazio tutte le ragazze che, a modo loro, per amore mi stanno raccontando le loro esperienze. Però, vi prego, basta.

Perché c’è questa piccola ferita che a modo suo tenta di rimarginarsi, ma leggendo continuamente si riapre ogni volta. So quanto amore c’è dietro i vostri racconti e le vostre parole. Però in questo momento non è quello che mi fa stare bene. Mi è stato consigliato di fare solo quello che mi fa stare bene. E, nel vostro piccolo, voi mi fate stare bene. Quindi… vi voglio bene!