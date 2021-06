aldo,-giovanni-e-giacomo,-di-loro-nessuna-notizia:-spunta-la-foto-che-fa-sperare

In moltissimi si chiedono che fine ha fatto il trio di attori comici più amati di sempre: per loro spuntano importanti novità.

Ieri sera i fan del trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo sono stati presenti in tv con il loro film “Il ricco, il povero e il maggiordomo”, pellicola del 2014 ma ancora amatissima ogni volta che viene proposta.

I tre amici non si vedono in tv e al cinema da ormai qualche tempo, il pubblico di affezionati si chiede che fine abbiano fatto.

Il loro debutto avviene tra il 1994 ed il 1997 quando partecipano a “Mai dire Gol”, noto programma della Gialappa’s Band.

Nel ’97 arrivano al cinema anche con la pellicola “Tre uomini e una gamba” a cui seguono poi “Fuga da Reuma Park”, “Anplagghed al cinema”, “La banda dei Babbi Natale”, “Così è la vita”, “Chiedimi se sono felice”, “La leggenda di Al, John e Jack”, “Tu la conosci Claudia?”.

Recenti indiscrezioni però vorrebbero che il trio prossimamente sia presente in una nota fiction televisiva molto amata. Scopriamo di cosa si tratta.

Aldo, Giovanni e Giacomo stanno per tornare: a quando il debutto

Il trio comico, che manca da un po’ dal piccolo e dal grande schermo, sta per tornare? Le notizie sono rassicuranti per i fan.

Sembra che i tre saranno presenti nella prossima stagione di “Don Matteo 13” le cui riprese sono iniziate a fine maggio a Spoleto. La notizia è stata data nei giorni scorsi proprio uno degli attori più amati della serie, ovvero Nino Frassica.

Novità Don Matteo 13: i 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo! Al loro posto new entry ALDO GIOVANNI E GIACOMO (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno.

Frassica poco dopo ha confermato che si tratta di una burla in perfetto stile della sua nota ‘Novella Bella’, la rubrica curata a “Che Tempo che fa”.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island, Filippo Bisciglia sconvolto: triste annuncio prima del via

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, l’episodio che svela la verità con Can Yaman: “L’hanno fatto”

In molti però pensano che in realtà si tratti di una burla nella burla e che si tratti invece di una notizia data per creare suspence. Attendiamo maggiori conferme proprio dal trio interessato: verità o finzione?