aldo-montano,-in-una-diretta-parla-di-soleil,-interviene-la-moglie-olga-e-dice-una-frase-che-lo-mette-in-imbarazzo

Aldo Montano è uscito solo da poche ore dal Grande fratello vip e sembra che abbia fatto tanto parlare di se. E’ apparso in diverse occasioni sui social in compagnia della moglie e dei figli. Sembra che nelle scorse ore, il campione abbia fatto una diretta con i suoi fan su Instagram. Ebbene, sembra che abbia espresso delle parole molto forti nei confronti di Alex Belli e poi si sarebbe anche espresso su Soleil Sorge. Cosa ha dichiarato nello specifico?

Aldo Montano, l’ex gieffino dice la sua su Alex Belli e Soleil Sorge

Ebbene si, sembra proprio che Aldo Montano nella serata di ieri abbia fatto una live insieme ai suoi fan. Ad un certo punto, avrebbe parlato di quelli che sono stati i protagonisti di questa edizione del Gf VIp. Stiamo parlando ovviamente di Alex Belli e Soleil Sorge. Nello specifico, nei confronti di quest’ultima avrebbe detto: “Ragazzi mi chiedete cosa penso di Soleil Sorge. Il fatto è che non lo so, io non ho, forse su Soleil io devo dire che…”.

Mentre Aldo parla di Soleil, interviene la moglie Olga e lo mette in difficoltà

Proprio mentre Aldo stava esprimendo il suo pensiero al riguardo, pare che sia intervenuta la moglie Olga, la quale avrebbe detto “Io lo so cosa pensi davvero“. A quel punto però Aldo avrebbe interrotto immediatamente la moglie dicendo “Dai no vai via”, facendo anche una grassa risata. Ad ogni modo, il campione avrebbe poi continuato il suo discorso, sottolineando come effettivamente Soleil sia stata l’unica persona con cui non ha stretto nessun tipo di rapporto.

Il pensiero di Montano su Soleil

“Forse è l’unica persona là dentro con cui non ho stretto alcun tipo di rapporto. Penso che questo sia successo soltanto con lei. Credetemi che è molto difficile perché io sono molto compagnone, mi piace divertirmi, scambiare idee e adoro interagire con le persone. Con lei però è stato diverso e conosco a malapena il nome e il cognome. Forse è una cosa che è partita dall’inizio, da parte di entrambi, non soltanto da me sia chiaro. Non c’è mai stato il sentore di poter vedere dall’altra parte una persona amica con cui intavolare delle discussioni o aprire il cuore e confrontarsi. Abbiamo avuto dall’inizio due vie opposte. Anche se abbiamo coltivato amicizie comuni, come Katia e – all’inizio – Alex. Quindi siamo degli opposti, io e Soleil siamo distanti direi proprio di sì”. A quel punto sarebbe tornata la moglie, dicendo “Posso dire cosa penso io di Soleil?” Anche questa volta però Aldo è sembrato in imbarazzo: “No basta che è meglio“. Insomma, sembra proprio che Olga abbia tentato in tutti i modi di mettere in difficoltà il marito, ovviamente bonariamente.