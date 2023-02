ALE-RO institui celebração de missas e cultos para membros e servidores durante horário de expediente

Segundo ato publicado em Diário Oficial, os eventos serão realizados todas as segundas-feiras. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

Diêgo Holanda/G1

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) instituiu a realização de missas e cultos no auditório Amizael Gomes da Silva todas as segundas-feiras das 8h30 às 9h30. O ato foi publicado em Diário Oficial nesta sexta-feira (24).

As celebrações, realizadas durante horário de expediente, serão destinadas aos membros e servidores da Casa de Leis e acontecerão de forma alternada, sendo em uma semana missa e na outra culto.

O projeto de autoria do deputado Delegado Rodrigo Camargo foi aprovado em sessão e o Ato P nº 004/2023-LEG/ALE foi assinado pelo presidente da ALE, o deputado Marcelo Cruz, na quinta-feira (23).

