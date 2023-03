ALE-RR homenageia deputadas e servidoras com exposição fotográfica

“Mulheres que Inspiram”, que está na 2ª edição, ficará disponível durante 30 dias no hall de entrada da Assembleia Legislativa Mostra enaltece a autoestima das colaboradoras e parlamentares que atuam do Poder Legislativo

Eduardo Andrade

Deputadas e servidoras da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) são as protagonistas da 2ª edição da exposição fotográfica “Mulheres que Inspiram”, disponível para visitação durante todo o mês de março, no Espaço Maria Luiza Vieira Campos. A mostra enaltece a autoestima das colaboradoras que atuam no Parlamento estadual.

“Na nossa gestão, as superintendências, na grande maioria, são formadas por mulheres, exatamente pela competência e seriedade”, destacou o presidente da Casa Legislativa, Soldado Sampaio, ao falar da homenagem

Jader Souza

De acordo com Sampaio, a Assembleia Legislativa tem procurado implementar e valorizar políticas públicas voltadas para as mulheres.

“A Mesa Diretora sempre deu prioridade e atenção devidas às pautas de interesse desse público, direitos, respeito e, em especial, ao enfrentamento da violência contra as mulheres. No ano passado inauguramos a Galeria Lilás, que faz um resgate de todas as deputadas eleitas”, salientou o presidente.

Maria Aurilena Fagundes, servidora do Cerimonial do Parlamento, foi uma das homenageadas na mostra.

A cerimonialista Maria Aurilena Fagundes atua há 32 anos na ALE-RR

Jader Souza

“Foi fantástico. Estou, simplesmente, linda. A iniciativa da Assembleia de captar imagens de mulheres para comemorar o nosso dia, congregando todas em todos os setores, foi muito boa”, comentou.

A servidora da copa, Olívia Cunha também foi homenageada na mostra.

Servidora da ALE-RR, Olívia Cunha

Jader Souza

“Para mim, foi muito gratificante. No início, eu fiquei um pouco nervosa, porque nunca tinha feito maquiagem, mas, achei bom, maravilhoso e me senti renovada. Quero parabenizar a todos”, disse Olívia Cunha, uma das homenageadas na exposição fotográfica.

A gerente de Relações Institucionais da ALE-RR, Vanessa Brito, uma das organizadoras do evento, explicou como foi o processo de escolha das participantes.

Gerente de Relações Institucionais da ALE-|RR, Vanessa Brito

Jader Souza

“A Superintendência de Comunicação deixou a cargo dos setores e dos programas da Casa escolherem as mulheres, por conhecerem mais de perto a sua equipe e seus trabalhos. Foram três sessões de fotografias conduzidas pelo fotógrafo Jader Souza e edição gráfica do servidor Abraão Borges. Foi muito legal porque trabalhou a autoestima e muitas tiveram a primeira experiência de maquiagem e foto profissionais”, detalhou.

Segundo Adriana Cruz, diretora de Relações Institucionais da Casa, as fotos também estarão disponíveis no site da ALE, no endereço al.rr.leg.br.

Diretora de Relações Institucionais da ALE-RR, Adriana Cruz

Jader Souza

“Todas as fotos estarão acessíveis e mais, também, as servidoras dos gabinetes parlamentares que serão homenageadas por meio da nossa TV corporativa durante este mês. Foi uma produção feita com todo carinho, com o objetivo de mostrar as mulheres que inspiram o Poder todos os dias, e ainda construindo sua história de vida, trajetória pessoal e familiar”, destacou.

Parlamento feminino

As mulheres ainda são minoria no Parlamento estadual. No entanto, as cinco deputadas eleitas de Roraima fizeram questão de comparecer ao evento e deixar suas homenagens às servidoras do Legislativo.

Deputada Aurelina Medeiros

Jader Souza

“A mulher é forte, dá forma à vida e participa do processo político. É preciso que a mulher tenha coragem, pois é capaz, inteligente e pode fazer muito por ela, por todas nós e pelo nosso Estado. Venha participar conosco das discussões, representar seus anseios junto de nós”, convidou Aurelina Medeiros .

Deputada Angela Águida Portella

Nonato Sousa

“Comemorar e homenagear mulheres é sempre importante. É uma forma de dizer: mulher, se empodere, seja empreendedora e empreenda também na vida pessoal, que é quando ela busca conhecimento e, realmente, está disposta a fazer a diferença no espaço que ocupa. Nós temos que incentivá-las para que, cada vez mais, sejam participativas e mostrem que o lugar delas é onde elas querem estar”, salientou Angela Águida Portella .

Deputada Catarina Guerra

Jader Souza

“Exposições assim são espaços onde se demonstra força e relembra que nós, mulheres, inspiramos outras mulheres, outras pessoas e a gente precisa mostrar essa garra e mantê-la sempre viva. Serve tanto para quem é homenageada quanto para aquela que busca, talvez, realizar um sonho por meio de mulheres que são inspirações todos os dias”, declarou Catarina Guerra .

Deputada Joilma Teodora

Eduardo Andrade

“Estou muito feliz com esse tributo, pelo presidente Sampaio estar homenageando não só as deputadas, mas, também, as servidoras desta Casa, por mostrar a importância, o empoderamento e o trabalho dessas mulheres nesse momento tão delicado que o Brasil enfrenta com muitas agressões a elas. Esta semana é abençoada e eu desejo a todas elas que, a cada dia, se empoderem mais, porque somos fortes”, afirmou Joilma Teodora.

Deputada Tayla Peres

Nonato Sousa

“Quero agradecer a todas vocês que estão aqui todos os dias, fazendo o seu máximo, dando o seu suor. Eu sei que nós, mulheres, somos sinônimo de força e determinação. O dia da mulher não é só em março, mas, sim, todos os dias. Quero parabenizar todas vocês, mulheres, minhas amigas de Parlamento, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, onde temos um presidente que dá oportunidade para que a gente tenha vez e voz”, realçou Tayla Peres.

Mostra fotográfica “Mulheres que Inspiram”, com fotos de autoria de Jader Souza, servidor da Superintendência de Comunicação da ALE-RR

Eduardo Andrade

Vito Califano