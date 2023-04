Ale-RR prorroga pré-inscrições para vagas de música, dança, esporte e arte

Interessados têm até quarta-feira (5) para procurar sede da CCJuv no Buritis ou polos Pintolândia e Pedra Pintada, em Boa Vista. Centro de Convivência da Juventude (CCJuv) é da da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR)

Ale-RR/Divulgação

O Centro de Convivência da Juventude (CCJuv) da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) prorrogou para até próxima quarta-feira (5) as pré-inscrições para as 19 modalidades nas áreas de música, dança, esporte e arte nos cinco polos da instituição.

As atividades são gratuitas. O Centro ofertas mais de quatro mil vagas para aeroboi, balé, breakdance, ginástica rítmica, capoeira, futebol, judô, jiu-jitsu, k-pop, caratê, violão, teclado, teatro, coral, taekwondo, treinamento funcional, zumba e dança e ritmos.

Interessados em uma das modalidades do centro devem apresentar os documentos originais de identidade e CPF, tanto do responsável quanto da criança que irá participar da modalidade, bem como o comprovante de residência.

Quem deseja se inscrever em uma das atividades na sede da Ccjuv, Polo Liberdade ou Polo Asa Branca, basta entregar a documentação na Superintendência de Programas Especiais, localizada na Avenida Ataíde Teive, nº 3.510, bairro Buritis.

Para a pré-inscrição nas modalidades do Polo Pintolândia, o interessado deve procurar a Escolegis localizada na Avenida Sólon Rodrigues Pessoa, nº 1313, bairro Santa Luzia. Já para o Polo Pedra Pintada, o endereço é Avenida Diamante, nº 1227, bairro Pedra Pintada.

Veja as modalidades por polo:

Sede do Centro de Convivência da Juventude (CCJuv): aeroboi, balé, breakdance, ginástica rítmica, capoeira, futebol, judô, jiu-jitsu, K-pop, karatê, violão, teclado, teatro, coral, taekwondo, treinamento funcional, zumba, dança e ritmos. Endereço: Av. General Ataíde Teive, 3510, Buriti.

Polo Pedra Pintada: balé, capoeira, karatê, zumba, jiu-jitsu, teatro e futebol. Endereço: Av. Diamante, 1227, bairro Pedra Pintada.

Polo Pintolândia: ginástica rítmica, jiu-jitsu e judô. Endereço: Rua Sólon Rodrigues Pessoa, 1313, bairro Santa luzia.

Polo Liberdade: ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô. Endereço: Av. Venezuela, 1645, bairro Liberdade

Polo Asa Branca: futebol, treinamento funcional, e zumba. Endereço: Arena Lions – Rua Lindolfo Bernardo Coutinho, 827, bairro Asa Branca.

