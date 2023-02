Além do chimarrão e do tereré: erva-mate é matéria-prima de produtos farmacêuticos e vai em receitas de pães e bolos

Embrapa estuda compostos da planta que podem prevenir o envelhecimento das células. Reveja reportagem. Erva-mate é matéria-prima de produtos farmacêuticos e vai em receitas de pães e bolos

Na região Sul do país, ela é consumida numa infusão quente: o chimarrão. Já em lugares de maior calor, a bebida é gelada e chamada de tereré. A base é a mesma: a erva-mate.

E o seu uso tem ido além de tradições. É ingrediente de receitas de bolo, pão, biscoitos, balas. Na Embrapa, pesquisadores têm estudado compostos da planta que podem prevenir o envelhecimento das células.

Já no exterior, o mate é matéria-prima de cosméticos e produtos farmacêuticos. É o que mostrou reportagem especial exibida pelo programa em julho de 2022.

Reveja reportagem completa no vídeo acima.

Vídeos mais assistidos do Globo Rural

Mata