alena-seredova-al-veleno-contro-ilaria-d’amico-“io-non-sono-stata-…”

Nonostante siano trascorsi diversi anni da quando la storia d’amore tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon è giunta al termine e nonostante entrambi siano andati avanti con la propria vita ecco che continua ad esserci una grande tensione tra le due famiglie. Questo è stato quanto emerso dalle parole espresse dall’ex modella la quale attraverso il suo profilo Instagram si è divertita a rispondere alle domande dei follower precisando ancora una volta di non essere favorevole all’idea della famiglia allargata. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Alena Seredova contraria all’idea di famiglia allargata

La scoperta della relazione tra Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico e la successiva separazione è stata davvero molto dolorosa per Alena Seredova. Nonostante sia trascorso molto tempo da quando il fatto è accaduto ecco che il pensiero dell’ex modella ceca continua ad essere sempre lo stesso. La Seredova infatti, così come in passato aveva affermato di essere contraria all’idea di famiglia allargata, nel corso di una diretta su Instagram alla domanda di una fan ha risposto con molta sicurezza affermando che nel tempo il suo pensiero non è assolutamente cambiato ma al contrario è rimasto sempre lo stesso. La bellissima modella ed attrice ha quindi ancora una volta voluto sottolineare quella che è la sua idea sulla famiglia allargata.

La ritrovata serenità

Dopo la delusione legata alla fine della sua storia d’amore e del suo matrimonio con Gianluigi Buffon la bellissima Alena Seredova ha ritrovato la felicità al fianco del manager Alessandro Nasi dalla cui storia è nata anche una bambina di nome Vivienne Charlotte. La piccola compare spesso su Instagram in diversi scatti in compagnia della mamma ma anche in compagnia dei due fratellini nati proprio dal matrimonio con lo storico portiere della Juventus.

Le parole dell’ex modella

Nonostante però la donna abbia ritrovato la serenità ecco che quanto accaduto con l’ex marito non è riuscita ancora a dimenticarlo motivo per il quale ancora una volta dichiara di essere contraria all’idea di famiglia allargata. È stata la stessa Alena Seredova a rispondere alle domande dei fan su Instagram e a proposito di quanto accaduto e di quello che è il suo pensiero sulla vicenda l’ex modella ha affermato “E’ contro la mia natura. Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.