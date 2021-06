Alena Seredova, Buffon ci prova ma lei è categorica. Il no definitivo all’ex

Hanno avuto una storia lunga ed intensa che ha infiammato le cronache, ma tra Alena e Gigi non si torna indietro.

Alena Seredova (screenshot instagram)

In amore non si può mai dare nulla per scontato, figurarsi quando non ci si ama più. Ecco perché i tentativi di riconciliazione in una coppia spesso sono complicati e difficilmente vanno a buon fine.

Non fino certo differenza le coppie (e le ex coppie) vip. Gigi Buffon ed Alena Seredova sono un ottimo esempio.

I due si sono lasciati, e non è stata una decisione bilaterale: Gigi aveva una relazione con la giornalista Ilaria D’Amico, e la Seredova lo venne a sapere…alla radio.

Alena è convinta: non si può

Un trauma, sfociato nel divorzio del 2014 e nella decisione di troncare per quanto possibile i rapporti, nonostante due splendidi figli insieme. Troppo dolore, troppa delusione.

Recentemente, durante una ask su Instagram, la modella ceca è tornata a parlare della situazione, rispondendo ai suoi follower che le chiedevano cosa ne pensasse del concetto di “famiglia allargata”.

Alena è stata molto netta respingendo seccamente l’eventualità

Alena e Vivienne Charlotte (screenshot instagram)

Famiglia allargata? E’ proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente. Lo so, sono dura

Severa, ma giusta verrebbe da dire. D’altronde, se perdonare è consigliato dimenticare non lo è mai. Quindi, una decisione assolutamente legittima.

Va detto che non tutti la pensano così, anzi. Alessia Marcuzzi, per esempio, continua a frequentare con molta serenità sia Simone Inzaghi che Francesco Facchinetti con le rispettive attuali mogli, che sono diventate sue buone amiche.

VEDI ANCHE—> Serena Rossi, conoscete i suoi genitori?Una famiglia di artisti

Una scelta molto soggettiva. Di sicuro, una cosa che non influisce troppo sulla serenità familiare di Gigi o di Alena. Se il portiere è ancora felicemente legato alla D’Amico, nonostante gossip e presunte crisi, anche la soubrette ha ritrovato la felicità.

VEDI ANCHE—> Anna Tatangelo, qui vive senza Gigi D’Alessio. La dimora è super lusso

Al fianco dell’attuale compagno Alessandro Nasi Alena pare infatti felicissima, specie da quando la coppia ha avuto la gioia della prima figlia, Vivianne Charlotte.