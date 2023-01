‘Alerta Máximo’, ‘ Babilônia’ e ‘O Pior Vizinho Do Mundo’ estreiam nos cinemas da capital

Além deles, ‘Gato de Botas 2: O Último Pedido’ e ‘M3gan’ também estão em cartaz nos cinemas de Boa Vista. Confira a programação. Tom Hanks protagoniza a comédia dramática “O Pior Vizinho do Mundo”

Divulgação

O filmes ‘Alerta Máximo’, ‘Babilônia’ e ‘ O Pior Vizinho do Mundo’ e ‘ Babilônia’ estrearam nesta quinta-feira (27) nos cinemas de Boa Vista.

Em ‘Alerta Máximo’ o piloto Brodie Torrance (Gerard Butler), precisa fazer um voo forçado em uma ilha devastada pela guerra, e descobre que sobreviver não será seu único desfio.

Já em ‘Babilônia’ acompanha a jornada de atores ambiciosos de Hollywood no final da década de 80, no período de transição entre os filmes mudos e falados.

O filme ‘O Pior Vizinho do Mundo’ é um remake de um filme sueco de 2015, chamado ‘ Um Homem Chamado Ove’, um homem chato e rabugento vivido por Tom Hanks, que foi tirado do cargo de presidente da associação de moradores do condomínio, mas mesmo fora do cargo, continua vigiando a vizinhança rigorosamente.

Confira a programação

Alerta Máximo

Gênero: Ação/Suspense

Classificação: 14 anos

Cine Super K: 18h50 – 21h35

PlayArte: 16h40 – 20h50

Babilônia

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: 18 anos

Cine Super K: 20h40

O Pior Vizinho do Mundo

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: 14 anos

PlayArte: 18h – 21h10

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Gênero: Aventura/comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 15h30 – 16h45 – 19h – 20h

Cine Super K: 18h30 – 19h

PlayArte: 15h50 – 16h30 – 18h10 – 18h50

Avatar 2 : A Forma da Água

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 16h15 – 20h – 21h10

Cine Super K: 18h

PlayArte: 14h10 – 20h30

M3gan

Gênero: Terror/Ficção Científica

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 15h – 17h15 – 19h30 – 21h45

Cine Super K: 19h35 – 21h40

PlayArte: 14h – 19h10 – 21h30

Olhos Famintos: Renascimento

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

PlayArte: 14h30

Esquema de Risco

Gênero: Ação/Comédia

Classificação: 14 anos

Cine Super K: 21h

Vito Califano