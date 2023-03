Alese aprova alteração da alíquota do ICMS de 22% para 19% em Sergipe

Em dezembro, deputados aprovaram projeto que aumentou a alíquota do ICMS de 18% para 22%, mas diante da insatisfação de empresários, o governo apresentou um novo projeto com um novo valor. Fachada da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese)

Jadilson Simões/Alese/Divulgação

Deputados estaduais votaram nesta quinta-feira (30), na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a alteração da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS). O novo valor estabelecido é 19%.

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

Em dezembro do ano passado, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que aumentou a alíquota do ICMS de 18% para 22% , mas diante da insatisfação de empresários, o governo apresentou um novo projeto com um novo valor.

A alíquota vale para as áreas de energia elétrica, comunicação, transporte público e combustíveis (gasolina e o etanol). O anúncio da apresentação de um nova proposta foi feito pelo governador , Fábio Mitidieri (PSD), na semana passada, quando ele explicou que a mudança de alíquota foi implementada em 2022 por questões legais.

LEIA TAMBÉM

ICMS: entenda o imposto mais importante para os cofres dos estados

Mata