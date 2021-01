Alessandra Amoroso chi è il suo ex fidanzato (che lavora con la De Filippi): perché è finita dopo anni

Alessandra Amoroso nel corso della sua carriera ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, anche quando era fidanzatissima con Stefano Settepani. Ma cosa conosciamo dell’uomo?

La cantante ed ex alunna di amici di Maria De Filippi negli anni di carriera ha provato a tenere lontano dal suo privato i riflettori del gossip che, invece, hanno cercato di catturare ogni attimo della sua vita tra vacanze e momenti di relax lontana dal palco.

A tenere banco nei magazine di cronaca rossa spesso vi era l’attesa delle nozze con Stefano Settepani, conosciuto dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi e con il quale ha vissuto un’intensa relazione che li ha tenuti uniti per molti anni.

Chi è Stefano Settepani?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Alessandra Amoroso per diverso tempo è stata legata al produttore Stefano Settepani, noto per la collaborazione avviata con Maria De Filippi e la Fascino Group lavorando in programmi come Amici in qualità di produttore esecutivo, e anche negli show di C’è posta per te e Tu si que Vales.

Da diverso tempo, inoltre, Stefano Settepani è impegnato nel mondo della prodizione musicale al fianco di Mahmood, Elisa, Ultimo, Salmo e Gazzelle. Della vita sentimentale del produttore conosciamo ben poco, se non il fatto che è papà di due giovani ragazze nate da una precedente unione, e con le quali spesso si mostra in foto pubblicate nella sua pagina Instagram.

“Ci abbiamo provato…”

Era il 2017 quando Alessandra Amoroso ha deciso di rendere ufficiale la fine della lunga storia d’amore con Stefano Settepani, conosciuto dietro le quinte di Amici nel 2015. Nessun matrimonio per la cantante, ma l’avvio di una nuova vita da reinventare da sola senza la compagnia del produttore musicale con il quale, a oggi, sarebbe ancora in ottimi rapporti.

Ancora oggi non si conoscono le reali motivazioni che hanno condotto la coppia a lasciarsi, le uniche news riguardano l’annuncio che Alessandra Amoroso aveva scritto parlando dell’addio al compagno: “Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due– scriveva la cantante-. Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

