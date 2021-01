alessandra-amoroso-e-emma:-“nessuno-sa-di-noi”

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si sono incontrate grazie ad Amici, condividendo la stessa esperienza ma in momenti diversi, unendo le loro strade artistiche e percorso di vita. Nel corso degli anni non sono mancati i momenti di crisi da affrontare, ma oggi a tenere banco nel mondo del gossip troviamo la dedica speciale che Alessandra Amoroso ha scritto proprio per la Marrone.

In questi anni, dunque, abbiamo avuto modo di vedere come Emma e Alessandra Amoroso hanno costruito la loro carriera nel mondo della musica italiana, facendosi spazio tra i grandi artisti e conquistando il cuore anche di coloro che in un primo momento erano pronti a criticare le nuove leve artistiche che arrivavano dai talent show.

Dal momento in cui entrambe hanno conquistato la vittoria ad Amici (Alessandra Amoroso nel 2009 ed Emma nel 2010 ndr.) sono molte le cose cambiate, sia nella loro vita personale che nella carriera…. Quanto detto però non riguarda affatto l’amicizia, suggellata adesso da una collaborazione artistica.

Pezzo di cuore

Tutto pronto per il lancio della nuova canzone che vede insieme per la prima volta Emma Marrone e Alessandra Amoroso protagoniste di un inedito progetto musicale. Il 15 gennaio 2021 arriverà in rotazione radiofonica la canzone Pezzo di cuore che parlerà non solo della loro amicizia, ma anche del modo in cui entrambe negli anni hanno vissuto la musica e l’arte.

Non a caso, durante l’intervista di coppia rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni Alessandra Amoroso ha espresso in toto ciò che per lei ed Emma ha sempre rappresentato la musica nelle loro vite: “Penso di poter dire per entrambe che noi la musica non la facciamo, la viviamo in modo viscerale. Solo così può arrivare al cuore della gente”.

La dedica speciale di Alessandra Amoroso

Entrambe le cantanti, in occasione dell’intervista al magazine sopracitato, hanno spiegato inoltre come nel corso della carriera la loro grande amicizia abbia attraversato dei momenti difficili, anche se in realtà il legame e instaurato non si è mai spezzato. Piccoli alti e bassi che a oggi hanno permesso a Emma e ad Alessandra Amoroso di essere molto più forti rispetto agli anni in cui le due si sono incontrate ai provini di Amici.

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone: Maria de Filippi rivela il suo segreto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

A tenere banco nel mondo del web, infatti, troviamo una bellissima foto pubblicata da Alessandra Amoroso e che la ritrae al fianco di Emma. Un post condiviso su Instagram e dove è possibile leggere: “Ci sono stata dal principio e la tua mano fragile e forte l’ho stretta senza mai lasciarla!”. L’arista parlando al cuore della amica e a quello dei fan, continua scrivendo: “Nessuno sa di noi e della nostra amicizia, dei dietro le quinte, del prima di ogni concerto e delle nostre telefonate… i nostri caratteri così diversi e così simili, i nostri valori e i nostri principi: la VERITÀ di chi siamo questa volta andremo a raccontarla! Ti voglio bene Emmina e grazie… AN CAPU NOSCIA! Il resto lo sai”.

The post Alessandra Amoroso e Emma: “Nessuno sa di noi” appeared first on Solonotizie24.