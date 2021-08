alessandra-amoroso-una-furia-sui-social-,-interviene-fedez-e-dice-…

Il noto rapper e produttore discografico Salmo, pseudonimo di Maurizio Pisciottu, negli ultimi giorni è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica in seguito alla scelta di organizzare un concerto gratuito in Sardegna per raccogliere fondi per la sua regione. Un evento benefico quindi che però si è trasformato in altro creando lo sconcerto di moltissime persone, compresi alcuni personaggi della musica e dello spettacolo. Tra i tanti che sono intervenuti vi troviamo anche Fedez e Alessandra Amoroso i quali sui social hanno scritto delle parole molto dure rivolte al collega.

Il concerto di Salmo in Sardegna

Poche sere fa il famoso rapper Salmo ha organizzato in Sardegna, e di preciso a Olbia, un concerto gratuito con lo scopo di raccogliere fondi e aiutare la sua regione colpita da devastanti incendi. Purtroppo però si è creato un grosso assembramento senza alcun distanziamento e molte delle persone presenti non indossavano nemmeno la mascherina. Tutto ciò ha inevitabilmente dato vita ad una grossa polemica e molti artisti sono intervenuti per esprimere il proprio pensiero. Il rapper sul palco ha inoltre letto una lettera da lui scritta contro il Governo accusandolo di aver considerato poco, in questo lungo periodo di covid, i lavoratori dello spettacolo. “L’unico settore dimenticato da Dio e dallo Stato è quello dell’arte e dello spettacolo”, queste alcune delle parole lette da Salmo che ha poi proseguito “Ci hanno detto di fare i live con poche persone, tutti distanziati e seduti…Signor Stato, noi non ci vogliamo stare seduti, noi vogliamo alzarci, saltare, quindi la musica la cultura e l’arte in Italia sono importanti tanto quanto lo sport, ma nel resto del mondo fanno concerti con 100mila persone e qua no”.

Alessandra Amoroso contro Salmo

“Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato davvero storto”. Dure le parole scritte sui social da Alessandra Amoroso che senza alcun timore ha espresso il suo pensiero invitando il collega a fornire delle spiegazioni.

L’intervento di Fedez

Anche per Fedez rimanere in silenzio è stato davvero molto difficile. L’artista ha infatti scritto un lungo post su Instagram accusando di aver sfruttato la loro condizione di privilegio per poter aggirare le regole e allo stesso tempo soddisfare quelli che sono dei capricci personali. “Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo” ha continuato Fedez facendo riferimento in particolar modo a tutte quelle persone che con enormi sacrifici hanno provato ad andare avanti in quest’anno difficile. E lo hanno fatto rispettando tutte le regole necessarie.