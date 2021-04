alessandra-celentano-contro-amici-serale?-il-like-sospetto-(foto)

Nelle scorse ore sono arrivati spoiler sul Serale di Amici 20 davvero clamoroso. La terza puntata andrà in onda questa sera, sabato 3 aprile 2021 in prima serata su Canale 5. A essere stato eliminato è uno dei ballerini più talentuosi di questa edizione del talent di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. Nel frattempo è esplosa la protesta del pubblico per la scelta della giuria di eliminare il ballerino. Secondo le anticipazioni del Serale di Amici 20, Alessandra Celentano avrebbe attaccato Stefano De Martino dicendogli che ha fatto bene a lasciare la danza per intraprendere la carriera di conduttore televisivo. L’insegnante si è complimentata con Tommaso e lo ha invitato a continuare a studiare perché ha tutte le potenzialità per diventare un vero e proprio professionista. Deddy e Rosa Di Grazia, invece, sono al ballottaggio e solo al termine della puntata di stasera scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente la Scuola. Sarà infatti Maria De Filippi a comunicarglielo dopo il rientro in casetta.

Alessandra Celentano contro Amici 20? La maestra di danza ha sempre detto la sua, nonostante spesso sia stata oggetto di critiche. Un like sospetto a un posto su Instagram, che si è schierato con il talent show, ha fatto nascere qualche sospetto. L’insegnante ha condiviso le parole dell’utente in questione che ha invitato il pubblico a smettere di seguire Amici di Maria etichettando la trasmissione come un “teatrino ridicolo mascherato da scuola”. Inoltre ci si è domandati per quale motivo si continui ad alimentare gli ascolti tv di Amici con l’appuntamento fisso tutti i sabati sera:

“Dovremmo dare un segnale forte. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?”

Potrebbe arrivare un chiarimento nelle prossime ore? Ha sbagliato a mettere like? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.



Amici Serale: la ventesima edizione è un vero successo. Gli ascolti registrati

Intanto la ventesima edizione del Serale di Amici è davvero un successo. Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera e con il suo talent va ancora una volta alla conquista del pubblico e dello share. La scorsa settimana ha bissato il successo della prima puntata quando aveva raccolto poco più di sei milioni di spettatori con oltre il 28% di share. Il primo appuntamento aveva quasi raddoppiato i numeri dello scorso anno quando il debutto del Serale era stato seguito da 3,7 milioni con il 19% di share, confermando un risultato in ogni caso importante.