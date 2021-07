Alessandra Celentano dopo Amici delizia i fan così: la nuova versione della Maestra

La “famigerata” maestra di Amici Alessandra Celentano si mostra in una versione rinnovata sui social, raccogliendo diversi consensi.

Per utilizzare un gergo supereroistico, Alessandra Celentano può essere considerata come la villain di Amici di Maria De Filippi. La maestra di danza è da sempre molto rigida e pretende dai suoi allievi che sviluppino una tecnica di danza molto elevata. Laddove si trovi davanti a qualche ballerino che tecnicamente non ritiene a livello di grandi palcoscenici, la Celentano diventa spietata e dice apertamente che non ritiene l’allievo in grado di continuare il percorso nella scuola.

Un simile comportamento duro viene visto dagli spettatori del programma (spesso giovanissimi) come volutamente cattivo. Non di rado, infatti, le sue frasi e i suoi comportamenti diventano spunto per una polemica social tesa a difendere gli allievi e le allieve che vengono prese di mira. Non è da escludere che il suo ruolo all’interno del programma sia proprio questo: al di là di una predilezione per uno stile di insegnamento vecchio stampo, infatti, potrebbe anche essere che le sue posizioni siano volutamente portate all’estremo per esigenza di spettacolo (qualcosa di simile a quanto faceva Carlo Cracco in Masterchef).

Un esempio di questo atteggiamento inflessibile e spietato lo abbiamo avuto anche nell’ultima edizione del talent, quando Alessandra Celentano ha preso di mira Martina Miliddi e Rosa Di Grazia ed ha cominciato a sostenere che le due ragazze non avessero il livello adatto per far parte di un contesto del genere. La faida con Rosa è durata per tutta la permanenza della ragazza nella scuola (alimentando le discussioni del pubblico sui social), mentre quella con Martina è cominciata al serale.

Alessandra Celentano si mostra in una nuova veste: il suo cambiamento è apprezzato sui social

Proprio nell’ultimo Serale Alessandra ha cercato di spiegare al pubblico e agli altri insegnanti che il suo metodo d’insegnamento, al pari di quello di Rudy Zerbi, è finalizzato a preparare i ragazzi al duro mondo dello spettacolo. A suo avviso fare solo complimenti a giovani che hanno margini di miglioramento è controproducente, poiché porta gli stessi a credere di aver raggiunto il massimo potenziale. Così facendo, una volta usciti dalla bolla di Amici, gli stessi si troverebbero a dover affrontare un duro faccia a faccia con la realtà che potrebbe anche indurli a lasciare i propri sogni.

Insomma non si tratta di cattiveria, ma di un aiuto franco per preparare i giovani a ciò che verrà. Nell’ultimo post Instagram la Celentano ha pubblicato una frase che in parte combacia con questo pensiero. Nella foto si legge: “Apprezzo molto le persone che hanno consapevolezza, questo permette di fare un cammino molto più lungo. Quando invece non si ha consapevolezza si rimane nei propri errori, nelle proprie ‘Quattro Mura’ e non si va avanti”.

La consapevolezza vale sia per l’ambito professionale che per quello privato: essere consci che non si è mai arrivati e che c’è sempre qualcosa da imparare, infatti, è la base per continuare a crescere e maturare, provando a diventare il più completi possibile. Un concetto talmente ovvio da poter sembrare banale, ma che in alcuni casi ed in alcuni frangenti della vita è sempre meglio ricordare.