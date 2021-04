Alessandra Celentano e il post choc contro Amici e Maria de Filippi. “Trash, Pagliacci” Subito cancella, ma troppo tardi. “Maria furiosa, vuole cacciarla”

Davvero incredibile quel che successo poche ore fa prima della puntata di Amici di Maria de Filippi. Una ex maestra di ballo ha scritto un post sui social nel quale critica aspramente la trasmissione e anche la sua ideatrice e conduttrice Maria de Filippi. Ma la cosa peggio re è che una attuale maestra del programma, ovvero Alessandra Celentano ha messo il like a tale commento, che addirittura istigava a non vedere più Amici, e dopo qualche ora l’ha rimosso forse rendendosi conto dell’enorme gaffe che potrebbe anche costarle il posto secondo molti utenti.

Stiamo parlando di Mia Molinari, (che nel 2011 ha fatto da insegnante al vincitore Giuseppe Giofrè) un’altra ex insegnante della scuola di Amici, che una volta “allontanata” dalla trasmissione ha deciso di esternare tutto il suo parere contrario a ciò che sta accadendo nel programma. Non è la prima tra gli ex storici di Amici ad aver criticato la trasmissione. Qualche tampo fa anche Steve La Chance aveva duramente attaccato il programma di Maria de Filippi. Ma è la prima volta che una maestra ancora in carica nel talent si lascia scappare un like ad un attacco così duro.

La Molinari ha definito il programma Amici di Maria de Filippi come ‘teatrino ridicolo mascherato da scuola’. Un commento molto duro forse successivo alle anticipazioni che vedono eliminato nella puntata di stasera uno dei ballerini più talnetuosi del programma, ovvero Tommaso. Ma la dichiarazione della Molinari è stata addirittura più grave. L’ex maestra ha infatti invitato tutti a non vedere la trasmissione facendo così calare lo share e punendo in questo modo anche Maria de Filippi.

Ecco cosa ha scritto sulla trasmissione: “L’unione fa la forza. Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non avesse inteso…più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da “scuola di Amici”. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate? Io ne sono convinta! E so che insieme potremmo davvero fare la differenza… l’unione fa la forza, sempre ! Il trash non può vincere sull’arte!”

Insomma ha definito la trasmissione Amici un programma trash, una pagliacciata, e chi più ne ha più ne metta. Un post che potrebbe anche risultare comprensibile da una maestra che è stata allontanata ma ciò che ha fatto davvero storcere il naso ai tanti fan è stato il like “Assurdo” della Celentano a tutto lo sfogo. Un like che è stato poi rimosso ma che è stato immortalato da tantissimi che seguono la trasmissione con passione e che credono che Maria non faccia televisione Trash.

Un like ad un commento che tra l’altro sembra davvero fuori luogo. Amici è una delle poche trasmissioni che permette ai ragazzi di far emergere quello che sanno fare, di poter avere una vetrina, da cui partire. E’ sicuramente l’unico talent e non reality della nostra televisione e la dimostrazione è che ha sfornato tantissimi cantanti di successo che se non avessero avuto davvero talento non avrebbe raggiunto gli apici della carriera. Idem per i ballerini che dopo Amici riescono a trovare ingaggi sia in tv che a teatro. Insomma una eliminazione non rende un programma trash nè una pagliacciata. Ma la domanda resta: Maria de Filippi prenderà provvedimento contro Alessandra Celentano? In molti sperano proprio di si e si chiedono se la rivedremo nella prossima edizione. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi