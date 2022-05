alessandra-celentano-esagera-con-veronica-peparini-che-le-dice:-“questo-non-te-lo-permetto-…”,-gelo-in-studio

Nella serata di ieri, sabato 30 aprile 2022 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. Ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra due professori o meglio professoresse. Si tratta di Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Le due collaborano nel programma da tantissimi anni ma pare che adesso non riescano più a capirsi. La conclusione è la seguente, ovvero che le due finiscono per litigare anche in modo piuttosto pesante. Ieri sera però, i toni sono stati piuttosto duri e la maestra di danza classica sarebbe finita per offendere la collega in modo piuttosto pesante. Ma cosa è accaduto? Procediamo con ordine.

Amici, scontro acceso tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

Nel corso della puntata del Serale di Amici andata in onda sabato 30 aprile 2022, sembra proprio che le due professoresse siano finite per litigare in modo anche piuttosto pesante. La Celentano sarebbe finita per criticare anche in modo piuttosto pesante la collega, ovviamente da un punto di vista professionale. Il tutto sarebbe accaduto nel corso della seconda manche della settima puntata del serale. In questa fase del programma, Zerbi e la Celentano sembra abbiano sfidato la squadra capitanata dalla Pettinelli e dalla Peparini.

La Celentano offende Veronica e l’accusa di non capire niente di danza

Nel corso della prima sfida la maestra di danza classica ha schierato il guanto di sfida che ha lanciato nel corso della settimana e che vedeva da una parte schierato Michele e dall’altro Dario. Quest’ultimo sembra si sia esibito in una coreografia che non è piaciuta per niente ad Alessandra. Veronica invece si è detta parecchio soddisfatta. “Dire che ha ballato bene vuol dire non capire niente di danza“, avrebbe detto Alessandra rivolgendosi a Veronica. Quest’ultima ovviamente si sarebbe detta offesa dalle parole della collega ed obiettivamente sarebbe apparsa piuttosto sconvolta.

La Peparini una furia risponde a tono alle accuse della collega

“Questo non te lo permetto! Perchè io capisco di danza e anche molto bene. Di cosa parli?”. Questo ancora quanto aggiunto da Veronica. Dopo questa discussione piuttosto forte con Veronica, sembra che la Celentano abbia discusso anche con Dario, accusando l’allievo di essere presuntuoso. Insomma, la maestra Celentano ne ha davvero per tutti.