alessandra-celentano:-la-malattia-incurabile-che-l’ha-costretta-al-ritiro

Alessandra Celentano è l’insegnante più severa e temuta di Amici. Il passato della nipote del Molleggiato è ricco di successi e grandi collaborazioni, ma c’è anche un’ombra che le ha reso la vita molto difficile.

Alessandra Celentano è uno dei volti ormai storici del talent show Amici, giunto quest’anno alla ventesima edizione. Molto diretta e severa nei suoi giudizi sui concorrenti si è guadagnata una certa fama.

Prima di arrivare allo show di canale 5 ha avuto una splendida carriera che l’ha portata a girare il mondo e ad avere tanti riconoscimenti, finché non si è verificato un grave problema di salute.

Alessandra Celentano: la carriera e i motivi dello stop

La coreografa ha iniziato a studiare nel suo campo fin da piccolissima incoraggiata dai genitori, avendo così l’opportunità di seguire gli insegnamenti di maestri della danza classica italiana come Francesco Aldrovandi e Ornella Costalonga.

A metà degli anni Ottanta è entrata nella compagnia Arteballetto dove si conquista il ruolo di prima ballerina. La sua carriera è costellata di successi e collaborazioni con grandi star come Carla Fracci e Roberto Bolle, ma a un certo punto ha iniziato ad avvertire uno strano dolore alle base degli alluci. L’ex direttrice artistica ha stretto i denti e sopportato, dal momento che i ballerini sono abituati a convivere con tanti mali diversi. Lei sperava che il fastidio se ne sarebbe andato, ma non è stato così, anzi, è diventato più acuto.

La situazione era drammatica, non riusciva più a muoversi con agilità, aveva forti fitte alle dita e le si era perfino formata una cipolla dura sull’alluce che le impediva di indossare scarpe con tacchi alti. Un disastro insomma. Quando alla fine si è decisa a farsi vedere da uno specialista la diagnosi l’ha lasciata senza parole: sindrome dell’alluce rigido. Questa malattia, causata dai troppi sforzi, logora a poco a poco le articolazioni. (Continua sotto la foto)

E’ un problema diffuso tra i danzatori, se preso in tempo non è grave, ma lei l’aveva trascurato per anni e i danni erano importanti, tanto da impedirle di tornare a ballare come un tempo. Per fermare la malattia infatti ha dovuto sottoporsi a ben due interventi chirurgici. E’ stato un periodo molto difficile, anche dal punto di vista psicologico, ma per fortuna ha trovato il conforto e il sostegno di tutto lo staff di Amici.

Come sta oggi l’insegnate di Amici

In un’intervista a Di Più ha svelato: “la situazione è migliorata, non ho più i dolori atroci che avevo un tempo. Ma ho ancora molti limiti e li avrò per sempre“. Per esempio non può svolgere attività fisica intensa e questo esclude anche il ballo. Ora si dedica con uguale passione e impegno a seguire gli aspiranti artisti del noto talent show.

Nonostante sia una delle coach più temute è sicuramente uno dei capisaldi di Amici e ultimamente è al centro di molte polemiche con la ‘rivale’, Lorella Cuccarini. Sabato 10 aprile andrà in onda il terzo Serale e scopriremo quali saranno i prossimi eliminati e soprattutto assisteremo a nuovi battibecchi!

L’articolo Alessandra Celentano: la malattia incurabile che l’ha costretta al ritiro proviene da Political24.