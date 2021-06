alessandra-mastronardi-e-il-matrimonio-con-ross:-gaffe-con-i-parenti

Alessandra Mastronardi sposa Ross McCall. La notizia circola da giorni ma ora la diretta interessata l’ha confermata in una lunga intervista rilasciata al settimanale F. La proposta, come spifferato già dagli esperti di gossip, è arrivata lo scorso 18 febbraio, giorno del 35esimo compleanno della protagonista de L’Allieva e di tante altre fiction di successo. Proposta ovviamente accettata dalla Mastronardi, che ama alla follia il collega scozzese conosciuto quattro anni fa grazie ad amici in comune.

Secondo alcune indiscrezioni il matrimonio dei due attori sarà celebrato ad agosto ma non è proprio così. E Alessandra Mastronardi ha confidato che questa fake news le ha creato qualche problema con la sua numerosa famiglia:

“Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”

Alessandra Mastronardi ha aggiunto:

“Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”

E un figlio? Anche in questo caso Alessandra Mastronardi preferisce non fare troppi progetti: quando arriverà arriverà e lei sarà pronta a diventare mamma. L’attrice ha confidato che l’amore per Ross McCall le riempie le giornate: quando non c’è è come se le mancasse un pezzo di me. La Mastronardi ha spiegato che un giorno lontana da Ross le squilibra tutto: lavoro, umore, carattere.

Parafrasando Khalil Gibran Alessandra Mastronardi ha confessato che lei e Ross McCall sono forti separatamente ma insieme sono decisamente più forti. Sono dunque una coppia complice e affiatata, che si divide tra l’Italia e l’Inghilterra.

Alessandra Mastronardi futuro marito: chi è Ross McCall

Ross McCall ha 44 anni ed è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt. La relazione è però terminata nel 2008.

Alessandra ha invece amato in passato altri colleghi assai conosciuti come Vinicio Marchioni (conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie) e Marco Foschi (incontrato per il film Sotto il cielo di Roma). Per sei anni è stata accanto all’interprete inglese Liam McMahon che l’ha spinta a lasciare l’Italia e a trasferirsi a Londra.