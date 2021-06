alessandra-mastronardi,-il-matrimonio-con-il-collega-ross-“non-mi-potevo-sposare-senza-…”

Da un po’ di giorni a questa parte, circola una notizia secondo la quale Alessandra Mastronardi avrebbe sposato Ross McCall. Se in un primo momento si era parlato di una indiscrezione, in questi giorni invece è arrivata la conferma da parte della stessa attrice, la quale ha rilasciato una intervista al settimanale F. Ma cosa ha dichiarato l’attrice?

Alessandra Mastronardi a quando le nozze con il collega Ross McCall?

In realtà le nozze non si sono ancora celebrate ed effettivamente sembra che nessuno fosse a conoscenza del fatto che l’attrice si sarebbe sposata. La proposta di matrimonio è arrivata a febbraio ed esattamente il 18 febbraio nel giorno del trentacinquesimo compleanno della Mastronardi. Quest’ultima non ha potuto fare altro che accettare con enorme piacere la proposta del collega scozzese che ama follemente. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti bene 4 anni fa, attraverso degli amici in comune. Non c’è ancora una data certa, tanto dipenderà anche dalla situazione che stiamo tutti vivendo, per via della pandemia da Coronavirus.

La confessione ed il racconto dell’attrice

Sembrerebbe che il matrimonio dovesse essere celebrato ad agosto, ma in realtà non è stato così. Nel corso dell’intervista l’attrice Alessandra Mastronardi, ha anche confessato che alcune fake news uscite proprio in questi mesi hanno creato delle discussioni in famiglia. “Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”. Questo ancora quanto dichiarato da Alessandra. “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”. Questo ancora quanto aggiunto dalla donna. Il giornalista le avrebbe chiesto se volesse avere un figlio a breve ed a questo riguardo Alessandra avrebbe detto di non voler al momento fare tanti progetti.

Un amore autentico e molto forte tra i due attori

Sempre nel corso della stessa intervista, sembrerebbe che l’attrice abbia parlato del futuro marito e di quanto l’amore per lui sia forte e le riempia le giornate. Sembra anche che la donna abbia utilizzato delle parole piuttosto forti, dicendo di sentire la mancanza del suo compagno, anche quando non lo vede soltanto per qualche ora. Insomma, non c’è che dire sul fatto che il loro sia un amore forte e autentico.