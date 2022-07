alessandra-pierelli-e-costantino-di-nuovo-insieme-nel-famoso-reality.-fan-in-delirio,-ecco-dove-li-vedremo

Alessandra Pierelli è pronta per tornare in televisione. L’abbiamo vista moltissimi anni fa, a Uomini e Donne, quando è arrivata in studio come corteggiatrice di Costantino Vitagliano. La loro storia d’amore ha conquistato i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, al punto che la presentatrice ha deciso di seguirli anche dopo la scelta. Le telecamere sono state parte integrante della loro relazione. Non solo, la coppia aveva un momento tutto suo anche nella domenica di Maurizio Costanzo. Purtroppo però questo amore è finito molto velocemente e i due hanno preso strade diverse.

Oggi Alessandra Pierelli ha superato la soglia dei quarant’anni ma è ancora molto bella e seguita sui social network. L’abbiamo amata per la sua semplicità, caratteristica che la contraddistingue ancora oggi che è una moglie e una mamma. Dopo la travagliata storia d’amore con Costantino Vitagliano, la donna ha trovato la felicità coniugale insieme a Fabrizio Baldassarri, un giocatore di poker professionista. Per stare insieme a lui si è trasferita a Montecarlo, dove vive ancora oggi insieme al marito e ai due figli, Daniel e Liam. Negli ultimi anni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è tenuta lontana dal mondo del piccolo schermo.

Nonostante questo, i riflettori si sono puntati su di lei a causa dei problemi di salute riscontrati dopo un intervento di liposcultura. Alessandra Pierelli avrebbe potuto perdere la vita, se non fosse stato per sua madre che si è resa conto che qualcosa non andava. Un’esperienza che l’ha segnata e che l’ha allontanata ancora di più dalla vita mondana. Ma oggi sembra che la donna voglia rimettersi in gioco. Le voci dicono che molto probabilmente a settembre potremo nuovamente seguirla in una trasmissione televisiva. Questa volta, però, non si tratta di Uomini e Donne.

Alessandra Pierelli non tornerà nel regno di Maria De Filippi, né in quello della Mediaset. Il suo futuro nel mondo del piccolo schermo è in Rai, dove potrebbe partecipare a Tale e quale show di Carlo Conti. Il presentatore riesce sempre a ripescare personaggi scomparsi da anni, che però ai loro tempi hanno fatto sognare i telespettatori italiani. Quest’anno è stato il turno di Dennis Fantina, primo vincitore della prima edizione di Saranno Famosi. Inutile constatare che i volti più amati sono quelli nati con la Queen Mery. L’anno prossimo potrebbe essere il turno della ex fiamma di Costantino Vitagliano.

La presenza di Alessandra Pierelli a Tale e quale show non è ancora stata confermata ufficialmente, ma sembra data per certa dai pettegolezzi di casa Rai e ci potrebbe una svolta clamorosa facendo partecipare insieme a lei anche Costantino Vitagliano, il suo celebre ex. La donna si cimenterà in una gara insieme ad altri dieci Vip, impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo.

Al termine della puntata i concorrenti vengono sottoposti al giudizio di una giuria. Ogni giurato stile una classifica a fine serata, assegnando a ciascun concorrente un voto differente. Si determina in questo modo la classifica della settimana.

