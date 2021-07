Alessandra Sardoni si è sposata, chi è e cosa fa il marito. Eccola in abito da sposa FOTO

Bella notizia, anzi bellissima a La 7. La giornalista Alessandra Sardoni è convolata a nozze con il suo fidanzato e la gioia è stata immensa! Ma sapete chi è cosa fa il marito? Scopriamolo!

Alessandra Sardoni convola a nozze con lui

Alessandra Sardoni ha sposato il suo fidanzato, e complice la sua proverbiale riservatezza non ha annunciato che il grande giorno per lei fosse arrivato personalmente, a dare la notizia infatti ci ha pensato Enrico Mentana!

Il direttore de Tg ha comunicato al grande pubblico che li segue con affetto che Alessandra Sardoni ha sposato il suo fidanzato e, la cosa non ha stupito affatto. La giornalista infatti ha sempre mantenuto la sua vita privata ben lontana dai riflettori, tutelando la sua privacy da occhi indiscreti.

Enrico Mentana ha annunciato le nozze della giornalista con un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram «Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata» ha scritto il direttore. La news ha fatto letteralmente il giro dei social e, tutti si sono chiesti chi fosse il fortunato uomo che ha sposato Alessandra Sardoni.

In realtà non si conosce molto sull’uomo che ha portato all’altare la giornalista, come abbiamo accennato all’inizio infatti, Alessandra Sardoni ha sempre preferito serbare il silenzio sulla sua vita personale, e quindi anche sulle faccende di cuore.

Gli auguri di Enrico Mentana fanno il giro del web

La notizia della sue nozze è rimbalzata da un social all’altro, sino ad approdare si Twitter. «Alessandra Sardoni si è sposata!! Com’è possibile che questa donna riesca ad avere una vita oltre La7, oltre Mentana??! Sempre più dea» ha scritto un utente.

Alessandra Sardoni è una delle giornaliste più amate ed apprezzate del piccolo schermo. La sue riservatezza, la dedizione al lavoro e la sua competenza l’hanno resa una delle donne più stimate del mondo del giornalismo e non solo.

La sua carriera inizia quando è ancora giovanissima e, arriva con tanto studio ed impegno a ricoprire cariche importantissime. Alessandra Sardoni è stata, tra le altre cose, la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’associazione stampa parlamentare. I suoi successi professionali sono molteplici ed è per questo che è considerata una delle donne più influenti del momento.