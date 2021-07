Alessandra Viero di Quarto Grado si è sposata, la foto in abito bianco col marito Fabio Riveruzzi

La giornalista e conduttrice di Quarto Grado, Alessandra Viero, si è sposata domenica 4 luglio col suo compagno Fabio Riveruzzi, come aveva preannunciato nella puntata del programma di approfondimento di Rete Quattro. Le prime foto della giornata sono state pubblicate sul profilo Instagram del noto volto tv, in cui si mostra felice e sorridente accanto al suo novello sposo.

Le foto delle nozze

Un matrimonio con pochi invitati, ristretto e intimo, quello che ha unito Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi, sposatisi a Roma come testimonia lo scatto con il Campidoglio alle spalle. Non un abito pomposo e principesco per la giornalista che per il rito civile ha indossato una tuta bianca, arricchita dall’immancabile e coloratissimo bouquet, lanciato a dovere come mostrano le foto della giornata pubblicate sui social. Una sola parola a descrivere questo momento unico, irripetibile, ovvero “daydream” a sottolineare come sia stato coronato un vero e proprio sogno d’amore, arrivato dopo una storia solida alle spalle e Roberto Leone, il loro bambino nato quattro anni fa.

Gli auguri dalla redazione di Quarto Grado

L’annuncio delle nozze era avvenuto in chiusura di puntata, venerdì 2 luglio, quando la giornalista ha voluto comunicare questa notizia al pubblico e ai presenti in studio che l’hanno immediatamente accolta con gioi: “Mi fa piacere condividerla con voi che siete la mia seconda famiglia”, ha annunciato visibilmente emozionata in diretta tv, seduta accanto al collega Gianluigi Nuzzi che, in effetti, è stato il primo a rivolgere un pensiero speciale, prima ancora che Alessandra Viero potesse rivelare qualche informazione in più sulle sue nozze. Non sono mancati, infatti, gli auguri da parte della redazione che ha condiviso la foto del matrimonio scrivendo: “Tanti auguri alla nostra splendida Alessandra Viero e a suo marito Fabio!”.