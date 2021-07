Alessandra Viero si è sposata, eccola in abito da sposa | chi è il marito della giornalista di Quarto Grado

Alessandra Viero Quarto Grado – Solonotizie24

Fiori d’Arancio per la redazione di Quarto Grado che aveva già annunciato le imminenti nozze della giornalista Alessandra Viero, volto noto del programma di Rete 4, che si è unita in matrimonio con lo storico compagno Fabio Riveruzzi.

Si è da poco conclusa con successo la nuova stagione di Quarto Grado, che nel corso dell’anno hanno avuto modo di trattare diversi casi di cronaca che hanno lasciato senza parole gli italiani, commentati da Gianluca Nuzzi e appunto Alessandra Viero, al suo fianco nel programma dal 2013.

Nel mirino dell’attenzione mediatica in queste ore, però, troviamo le foto che raccontano il matrimonio di Alessandro Viero e Fabio Riveruzzi, immagini che in men che non si dica hanno fatto il giro del web.

Matrimonio a Quarto Grado

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo del web troviamo la notizia riguardante la conduttrice di Quarto Grado, la giornalista Alessandra Viero che ha realizzato il suo sogno d’amore al fianco di Fabio Riveruzzi. Un matrimonio celebrato con rito civile in Campidoglio, dove la conduttrice di Quarto Bianco e il neo-marito hanno posato anche per delle foto e il rito del lancio del riso.

La coppia, insieme da molti anni, è diventata genitore grazie alla nascita del piccolo Roberto Leone nato nel 2017 e che ha reso il loro amore molto più forte.

Chi è Fabio Riveruzzi?

Nel corso degli anni, nonostante la notorietà di Alessandra Viero, la coppia ha sempre mantenuto un cercato di mantenere un certo riserbo circa la vita provata, lontano appunto dalle telecamere di Quarto Grado.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la coppia nel 2017 è diventata una bellissima famiglia grazie all’arrivo del piccolo Roberto Leone, protagonista indiscusso del giorno delle nozze al fianco di Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi.

Il pubblico di Quarto Grado negli anni ha imparato a conoscere meglio Alessandra Viero, ma dell’attuale marito, invece, si conosce ben poco. Secondo quanto reso da Gossip e TV Fabio Riveruzzi è la Facoltà di Economia per poi un master alla CUOA Business School. Da qualche anno a questa parte, inoltre, Riveruzzi lavora in un’agenzia di comunicazione ed eventi, occupandosi così della gestione di problematiche legate a una famosa app musicale.