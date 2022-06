alessandro-basciano-attaccato-dall’ex-compagna:-“i-figli-bisogna-crescerli”

L’ex gieffino ha intenzioni serie con la sua fidanzata: arriva la frecciatina della sua ex

Nelle scorse ore ai tanti utenti della rete non è passato di certo inosservato il duro sfogo sui social di Clementina Deriu, nota al pubblico per essere l’ex compagna di Alessandro Basciano, un ex concorrente del GF Vip 6. La madre di Nicolò ha lanciato una vera e propria frecciatina al suo ex ancora felicemente innamorato di Sophie Codegoni con cui ha intenzioni serie, visto che in un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram ha scritto:

“Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perchè è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli!”.

Sophie Codegoni e il suo fidanzato pronti a mettere su famiglia. L’ex di lui: “Ma con quale coraggio?”

In una recente intervista, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni una coppia nata nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, hanno fatto sapere di voler mettere su famiglia. La ex tronista a proposito di ciò ha dichiarato: “Tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Ne abbiamo parlato. Da sempre sento di essere portata per fare la mamma. Il nostro sogno è avere un femminuccia”. Clementina Deriu, con cui l’ex gieffino ha fatto coppia per cinque anni e da cui è nato Nicolò, si è fatta sentire sui social. La donna ha criticato l’atteggiamento del 33enne per il fatto di essere poco presente con suo figlio, dato che dopo aver detto che non è per niente bello che un padre si disinteressa ha aggiunto: “Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli, ma con quale coraggio?“.

Alessandro Basciano ha fatto una promessa all’ex tronista: “L’anello arriverà sicuramente”

L’ex compagna del fidanzato di Sophie Codegoni ha concluso il suo sfogo con queste parole: “Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”. Intanto a proposito della ex gieffina ai microfoni di Fanpage, ha svelato cosa si aspetta dal suo amato: “Sto aspettando l’anello. Potrebbe essere un passo verso il fidanzamento”. La replica dell’ex gieffino non si è fatta attendere, dato che le ha fatto una promessa: “Arriverà sicuramente, però tutto quello che ti ho promesso dentro la casa è stato mantenuto”.

