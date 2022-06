alessandro-basciano,-ex-gieffini-gli-rovinano-il-compleanno:-signorini-furioso?

Il compleanno dell’ex gieffino è stato snobbato da tanti concorrenti: il retroscena

Giorni fa è stato il compleanno di Alessandro Basciano. Quest’ultimo ha deciso di celebrare tale evento a Napoli, visto che proprio lì ha molti amici. Ovviamente quest’ultimo ha invitato diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali però non si sono presentati rovinando nei fatti i piani al compagno di Sophie Codegoni. A rivelarlo è stato il portale Biccy.it:

“Si sono presentati solo Giucas Casella e l’influencer Gianluca Costantino. Fra gli assenti più celebri Soleil Sorge (in quel periodo in Honduras) e le principesse Selassié…”

Lui stesso su Chi ha rivelato di non esserci rimasto molto male, visto che il compleanno è purtroppo caduto nel bel mezzo del ponte del 2 giugno. Ma se lui non c’è rimasto male (almeno non lo ha voluto dare a vedere), pare invece che il direttore del magazine sia andato su tutte le furie.

Alessandro Basciano e il forfait degli ex gieffini al suo compleanno: il giornalista si è arrabbiato?

Secondo il portale di gossip Biccy.it il fatto che molti ex gieffini hanno deciso di non partecipare alla festa di compleanno del compagno di Sophie Codegoni avrebbe indispettito Alfonso Signorini, il quale vorrebbe la figlia di Vittorio Sgarbi nella casa più spiata dagli italiani. Difatti questo forfait di massa avrebbe rovinato un po’ i piani a quest’ultimo, che sul suo giornale è stato costretto a pubblicare giusto due misere foto con pochi vip: “Si sarebbe ritrovato sul proprio settimanale solo due foto con pochissime celebrità…” E pare che anche il titolare del locale in cui l’ex gieffino ha festeggiato il compleanno non l’avrebbe presa bene.

Sophie Codegoni sempre più innamorata del suo fidanzato: pronti a diventare genitori?

Intanto c’è da segnalare che Alessandro Basciano, il quale è stato attaccato dalla sua ex, è sempre più innamorato della sua compagna, che ha conosciuto nei mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip. I due sono talmente legati che ormai è difficile che passino più di qualche ora separati. C’è inoltre da segnalare che il ragazzo ha anche rivelato di credere che la sua fidanzata potrebbe essere quella giusta per mettere su famiglia. I due diventeranno presto genitori?

