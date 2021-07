alessandro-cattelan-accostato-ai-big:-arriva-la-benedizione-del-conduttore

La new entry di casa Rai, Alessandro Cattelan paragonato ai conduttori della tv nazionale.

Alessandro Cattelan ha ormai lasciato alle spalle la lunga esperienza alla conduzione di X Factor. Chiuso il suo percorso a Sky, il conduttore è stato recentemente ufficializzato tra i nuovi protagonisti della famiglia Rai.

A Settembre infatti su Rai 1, Cattelan condurrà il programma televisivo dal titolo Da Grande, un varietà in prima serata. Per il momento sono previste due serate ma sicuramente ci sarà la possibilità di prolungare la durata dello show in caso riscontrasse successo tra il pubblico.

Inoltre alcuni rumors lo vorrebbero come nuovo conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022, data la sua grande esperienza maturata tra MTV e X Factor, nel condurre show musicali.

Alessandro Cattelan come i celebri volti Rai, interviene Maurizio Costanzo

Alessandro Cattelan è un conduttore molto amato, le sue doti da intrattenitore e la sua simpatia sono riconosciute da tutti. In molti nel tempo lo hanno paragonato ad alcuni volti della celebri, come Carlo Conti o Pippo Baudo.

Ad intervenire sulla questione è Maurizio Costanzo nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Nuovo.

Il noto giornalista e conduttore ha parlato molto bene di Cattelan, riconoscendogli grandi capacità. Il marito di Maria De Filippi ha infatti dichiarato:

” I paragoni mi sembrano azzardati e penso che anche lui non gradisca accostamenti così azzardati… Credo che abbia le carte in regola per fare carriera”.

Costanzo ha speso bella parole per il neo conduttore Rai, affermando che sia inappropriato l’accostamento proposto. Un cambiamento importante per Cattelan che ha ricevuto anche la “benedizione” di un celebre giornalista e conduttore come Maurizio Costanzo.

Cattelan in merito al nuovo programma che condurrà, ha recentemente dichiarato:

” Sono gasato a mille e un po’ terrorizzato ma credo che grande entusiasmo mixato a un pizzico di preoccupazione siano gli stati d’animo migliori quando si comincia qualcosa di nuovo”.

Non ci resta che attendere curiosi le date previste per la messa in onda del nuovo programma, Da Grande che andrà in onda di sabato su Rai 1, precisamente il 18 e il 25 Settembre.