alessandro-cattelan,-l’annuncio-che-fa-impazzire-i-fan:-le-parole-dell’ex-conduttore-di-x-factor

Il conduttore radiofonico ed ex presentatore di X-Factor, Alessandro Cattelan, ha annunciato un nuovo progetto lavorativo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’annuncio di Alessandro Cattelan

Lui è uno dei conduttori più amati ed apprezzati della nuova generazione. La stagione 2020 è stata la sua ultima alla guida del talent di Sky X-Factor, dopo 10 anni. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan, il quale, nelle scorse puntate del suo programma radiofonico, Catteland su Radio Deejay, ha annunciato un nuovo progetto. In tanti hanno ipotizzato una chiamata in Rai per il conduttore, finito addirittura in lista per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2021. Ma in realtà, l’annuncio riguarda la piattaforma Netflix, colosso americano dello streaming. La notizia è arrivata attraverso un video pubblicato sui suoi account social del conduttore.

Nella clip, Alessandro Cattelan spiega che il nuovo progetto si chiamerà Una semplice domanda. Puntate incentrate su diversi temi, dalla felicità all’amore, passando per la morte. A parlare con il conduttore saranno diversi personaggi famosi. Un tema specifico, affrontato in alcune incontri/interviste. Al momento non è stata definita una data ufficiale per l’uscita del nuovo format su Netflix. Da quanto si apprende, Una semplice domanda, sarebbe ancora in fase di lavorazione. Ma la sua pubblicazione non dovrebbe essere lontana, probabilmente ad inizio autunno prossimo.

Il futuro di Alessandro Cattelan

L’addio di Alessandro Cattelan da X-Factor, ha fatto partire il valzer dei conduttori televisivi. Al momento non è chiaro chi prenderà il timone del talent di Sky, dopo la smentita di Ludovica Comello. A nulla pare sono serviti i tentativi per fare restare il conduttore. Al momento vige il riserbo sul nome del suo sostituto, ma la scelta dovrebbe avvenire in breve tempo.

Tuttavia, l’approdo di Cattelan in Rai dovrebbe essere soltanto rimandato di qualche mese. Nonostante manchi l’annuncio definitivo, il conduttore dovrebbe portare sulle tv pubblica il programma Da grande. Di certo, Cattelan, è ormai pronto per il grande salto e sembra aver voglia di nuova grande sfida.