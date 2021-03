Alessandro Cattelan lascia Sky: per lui un programma in Rai e una grande novità

Alessandro Cattelan lascia Sky e si lancia in nuove avventure televisive, con una grandissima novità assoluta che lascia i fan senza parole

Il conduttore piemontese lascia Sky per cominciare altre avventure professionali. Dopo anni alla guida di X Factor è arrivato il momento per dire addio al celebre talent musicale che va in onda su Sky Uno. Per lui è arrivato il momento di dare vita a nuovi progetti professionali, e di cominciare a guardare al futuro con sfide diverse. Per lui c’è l’approdo in Rai, ma si parla anche di Netflix. E’ Dagospia a confermare le indiscrezioni sul conduttore che non ha svelato nulla sul suo futuro.

Il conduttore di Epcc, secondo Dagospia, comincerà un programma tutto suo per l’azienda di Viale Mazzini. Ma nulla ancora si sa di preciso su questa nuova avventura che conferma la ricerca di giovani all’interno della rete pubblica. Scopriremo probabilmente dal diretto interessato i dettagli a quella che sembra ormai una notizia certa. Un salto di qualità importante per il 40enne di Tortona che è diventato nel corso degli anni un personaggio televisivo molto apprezzato soprattutto dalle giovani generazioni.

Per il conduttore si parla anche di una serie su Netflix: a breve per lui ci sarebbe anche questa nuova esperienza

Alessandro Cattelan pronto a due nuove avventure: dopo Sky per lui si aprono scenari nuovi. Si parte dall’approdo in Rai con un programma tutto suo. Con la svolta nella sua carriera che rappresenta probabilmente il suo definitivo salto di qualità. Ma si parla anche di una produzione su Netflix per arrivare ad una serie di cui non si hanno ancora dettagli.

Dopo l’addio al programma Epcc che ha condotto per 10 anni e quello ad X Factor, il suo percorso sembra ad un passo dalla definitiva svolta. Con i fan pronti a seguirlo come sempre nelle sue apparizioni televisive.

