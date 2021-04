alessandro-cavallo-a-domenica-live-prima-di-amici:-ballo-con-la-lecciso

Alessandro Cavallo di Amici ha partecipato a Domenica Live. Una notizia che di certo non aveva necessità di rimanere segreta, ma una curiosità che interesserà a tanti fan. Il pubblico di Amici di Maria De Filippi è sempre molto curioso di conoscere il passato degli allievi così come è sempre pronto a scovarli nei corpi di ballo delle varie trasmissioni dopo la partecipazione al talent show. I ballerini hanno una carriera dopo Amici, ma nulla vieta che la abbiano avuta anche prima. Sì, è vero: Amici è una scuola, per cui chi ha già una carriera più o meno avviata non dovrebbe partecipare. Ma è pur vero che il talent show di Maria De Filippi è una vetrina enorme per i giovani talenti.

Non solo per la visibilità, ma anche per le opportunità. In questi giorni Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè hanno raccontato i loro sogni americani. Grandi occasioni che sono arrivate grazie ad Amici, soprattutto per Elena che è stata notata dalla Parsons Dance di New York. A qualcuno – pochi – magari non piacerà scoprire che Alessandro di Amici ha ballato con Loredana Lecciso a Domenica Live, ma per molti altri invece rimarrà una semplice curiosità.

Ebbene, era il 29 settembre del 2019 quando Alessandro ha annunciato su Instagram l’appuntamento con Domenica Live. Lo aveva fatto pubblicando una foto in cui è in posa davanti all’insegna Mediaset. Era stato scelto insieme ad altri ballerini per una esibizione insieme a Loredana Lecciso, con cui ha danzato. Amici 20 non è stata la sua prima esperienza televisiva, questo è chiaro. Ma è altrettanto chiaro che non sarà neanche l’ultima, visto il talento del ballerino.

Alessandro Cavallo a Domenica Live ha ballato con Loredana Lecciso sulle note di Pretty Woman. Lui ha interpretato quello che ha l’aria di essere il fattorino di un hotel in cui è arrivata la protagonista della storia, interpretata appunto dalla Lecciso. A due anni da quella partecipazione, ora Alessandro è tornato su Canale 5 danzando sul palco del sabato sera del Serale di Amici. E diventando uno dei protagonisti della 20esima edizione, soprattutto per l’intensità delle sue performance (arrivando a spaccare una sedia!).