alessandro-cecchi-paone-“roberta-capua-e-gianluca-semprini-non-funzionano?-hanno-bisogno-di-…”

Roberta Capua e Gianluca Semprini sono al timone di questa edizione di Estate in diretta, la trasmissione pomeridiana di Rai 1 che ha preso il posto, per la stagione estiva, di La vita in diretta che per due anni consecutivi è stata condotta da Alberto Matano e che sarà condotta, anche da settembre, per la sua terza edizione dal bravissimo giornalista calabrese.

La prima edizione Matano l’ha condotta in tandem con Lorella Cuccarini ma che le cose non sono andate affatto bene tanto che, durante l’ultima puntata è venuto fuori tutto l’astio che la Cuccarini aveva provato per Matano durante i mesi che era andato in onda il programma e, dunque, da settembre a giugno, ai suoi occhi reo di avere un ego smisurato. Ma, dall’anno dopo Matano da solo ha convinto ed è piaciuto così tanto da condurre da solo anche da settembre per il terzo anno consecutivo.

Roberta Capua e Gianluca Semprini convincono poco

Quest’anno Estate in diretta è condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini che hanno preso il posto che fu l’anno scorso di Andrea Delogu e Marcello Masi. I due conduttori l’anno scorso piacquero tantissimo e in tanti hanno sperato che la coppia fosse riproposta anche quest’anno ma così non è stato. A qualcuno non piace come i conduttori sono insieme, definiti, per questo “male assortiti” e così un lettore ha scritto al giornalista Alessandro Cecchi Paone sulla rubrica che lui cura all’interno del settimanale Nuovo tv, esternandogli la sua poca approvazione per questi due conduttori dicendo così: “E’ come se Semprini non fosse a suo agio o almeno questa è l’impressione che ne ricava una spettatrice come me. Secondo lei sono cose che succedono quando si mescolano informazione e intrattenimento oppure questa coppia è male assortita?”

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha risposo, come fa sempre ai suoi lettori dicendo la sua idea e cioè che i due conduttori: “ … hanno bisogno di rodaggio … partiamo col dire che una nuova coppia di conduttori ha sempre bisogno di un certo rodaggio”.

E poi ha consigliato ai conduttori: “ Basterebbe dividersi meglio gli spazi e gli argomenti: sarebbero entrambi più a loro agio”.

Chissà se i conduttori prenderanno per buone le parole di Alessandro Cecchi Paone o, piuttosto, con il trascorrere dei giorni riusciranno a trovarsi sempre di più a loro agio.