Alessandro Cecchi Paone su Diletta Leotta e Can Yaman “Non è la prima volta che …”

Diletta Leotta e Can Yaman continuano a trovarsi al centro del gossip e ad essere una delle coppie più chiacchierate. Se da una parte sono in molti a difendere il loro amore ecco che allo stesso tempo sono tanti altri ad affermare che in realtà tra i due non vi sia alcun sentimento ma semplicemente un accordo. Ma, dove sta la verità? Ad esprimersi sulla questione è stato nelle ultime ore il giornalista Alessandro Cecchi Paone il quale nel rispondere ad una lettrice che ha scritto alla rubrica da lui tenuta su Nuovo TV ha rivelato quello che è il suo pensiero sulla coppia.

L’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Sono ormai diversi mesi che non si fa altro che parlare della storia d’amore che lega l’amatissimo attore turco Can Yaman alla conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta. Un amore che nel corso dei mesi ha fatto molto discutere, fin dall’inizio. Sono state infatti tante le voci che si sono susseguite e secondo le quali in realtà alla base di questa storia non vi sia alcun sentimento d’amore ma solamente interessi. I diretti interessati pur non essendosi mai esposti direttamente sulla questione hanno fatto tutto il possibile per smentire queste voci. Nel corso dei mesi hanno infatti dimostrato sempre di più di essere uniti ed innamorati e la dimostrazione di tutto ciò sta anche nelle recenti presentazioni in famiglia fatte proprio dall’attore turco. Can Yaman ha infatti portato la Leotta in Turchia dove le ha presentato i genitori e le persone a lui più care.

La rivelazione di Alessandro Cecchi Paone

Ad esprimersi sulla coppia nelle scorse ore è stato il noto giornalista Alessandro Cecchi Paone, e lo ha fatto rispondendo ad una lettrice che ha scritto alla rubrica da lui tenuta su Nuovo TV. Secondo la lettrice quello tra la Leotta e Yaman sarebbe un sentimento reale ed ecco che Cecchi Paone facendo riferimento alla possibilità che in realtà la storia sia finta si è espresso affermando “Non sarebbe la prima volta che gli uffici stampa inventano una coppia per dare maggiore visibilità ai due personaggi e al loro lavoro”. La lettrice di Nuovo TV ha ritenuto fantasiosa l’ipotesi del possibile finto fidanzamento e a questa affermazione Cecchi Paone ha risposto “Vedremo se le cose stanno come dice qualcuno”.

I progetti lavorativi della coppia

Nonostante le voci ed insinuazioni sulla loro storia d’amore ecco che Diletta Leotta e Can Yaman stanno vivendo un momento davvero splendido sia nella sfera privata ma anche in quella lavorativa. La Leotta infatti si prepara alla prossima stagione calcistica su Dazn mentre invece l’attore turco sta lavorando su nuovi progetti ed inoltre molto presto inizierà anche a girare Sandokan.