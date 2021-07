alessandro-d’amico,-ex-corteggiatore-di-uomini-e-donne,-salva-la-sorella-donandole-un-rene

Una storia emozionante quella che coinvolge un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro D’Amico e sua sorella Federica. Si tratta di uno dei più grandi gesti d’amore che un fratello possa compiere nei confronti di una sorella: il 31enne, infatti, ha deciso di donarle un rene, dopo l’aggravarsi di una patologia con la quale combatteva da tempo.

La storia di Alessandro D’Amico e sua sorella

Un racconto pieno di commozione si legge tra le righe del post pubblicato su Instagtram da Alessandro D’Amico e con cui il giovane videomaker spiega i motivi di questa scelta così difficile e significativa, che si collega ad un periodo particolarmente duro per entrambi, ovvero la scomparsa prematura della madre: “Una promessa che feci a me stesso, quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare”. Un dolore, quello per la perdita della mamma, devastante e il timore che qualcosa potesse portargli via sua sorella, il suo pilastro, lo ha spinto a prendere coraggio e intraprendere questo percorso insieme:

Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza.

Le parole di Federica D’Amico

A rivolgergli parole di affetto e gratitudine è proprio la giovane Federica che con questa operazione alla quale dovrà sottoporsi potrà, finalmente, riprendere in mano la sua vita dopo anni di sofferenze e di rinunce. Federica ringrazia suo fratello per l’opportunità che con questo gesto pieno di amore e di altruismo le sta offrendo, dandole nuovamente modo di gestire la propria vita, viverla al meglio.

La vita di Alessandro D’Amico in Spagna

Originario di Ischia Alessandro, classe 1989, dopo aver partecipato a Uomini e Donne dove ha conosciuto Alex Migliorini, con cui ha avuto una relazione durata qualche mese, già impegnato nel mondo della ristorazione e dei locali di lusso in quel di Ibiza, ha deciso di dedicarsi ad altre passioni. Trasferitosi a Barcellona ha iniziato nuovi progetti e attualmente lavora come videomaker e come influencer.