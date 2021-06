Alessandro Del Piero l’ha lasciata per sempre? Finalmente la verità

Dopo anni trascorsi insieme il calciatore e la moglie si sono separati?

Alessandro Del Piero è uno degli ex calciatori più amati e tra i più vincenti e titolati in Italia. Bandiera della Juventus per vent’anni è stato anche Campione del Mondo nel 2006.

Uno dei simboli di quella nazionale che ci ha portato a disputare la finale del mondiale vinta a Berlino.

Alessandro Del Piero (Screenshot Instagram)

Per quanto riguarda la vita privata del calciatore, De Piero è sposato dal 2005 con Sonia Amoruso, conosciuta mentre lavorava come commessa in un negozio di scarpe 5 anni prima. È stato subito amore e i due non si sono più lasciati.

La coppia inoltre ha avuto tre figli, Tobias 14 anni, Dorotea 12 anni e Sasha di 1o anni.

La crisi di coppia tra Del Piero e la Amoruso nel 2018

Tempo fa il settimanale diretto da Alfonso signorini, Chi, aveva rivelato un’indiscrezione su una presunta crisi avvenuta nel 2018 tra Alex e Sonia. A conferma di tale supposizione c’è stato un periodo in cui i due non hanno postato foto che li ritraevano insieme sui social.

Segnale che ha fatto presagire ai fan una possibile separazione.

Dopo questo burrascoso periodo la coppia ha ritrovato la quiete. Una famiglia nuovamente unita e coesa tanto che Del Piero e la Amoruso sono stati di recente paparazzati insieme in spiaggia, mentre scherzavano e si divertivano.

La coppia che da anni vive negli Stati Uniti insieme ai figli, ha sempre preferito la riservatezza senza mai commentare la questione. Tempo fa però Del Piero ha dichiarato:

” È un luogo comune dire che dietro un campione c’è una grande donna, ma nel mio caso è vero: Sonia è eccezionale”.

Sono queste le parole affettuose che hanno messo a tacere i rumors che avrebbero visto i due vicini alla separazione, quando invece sono più uniti di prima, come se la crisi di coppia non fosse mai esistita.