Alessandro Del Piero ricordate la moglie Sonia? Ecco come è diventata

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso tornano a essere protagonisti del gossip per via della loro bellissima storia d’amore. La coppia, insieme da vent’anni, ha vissuto insieme diversi momenti importanti che hanno segnato il loro matrimonio… ma avete notato come è cambiata negli anni la moglie del Pinturicchio?

L’ex calciatore Alessandro Del Piero occupa un posto speciale nel cuore dei tifosi italiani grazie alla bellissima carriera come attaccante della Juventus e campione del mondo insieme alla nazionale di calcio nel 2006.

I successi più importanti per Del Piero, però, arrivano nella vita privata dove l’ex calciatore insieme alla moglie Sonia Amoruso diventando genitori di Tobias, di 14 anni, Dorotea di 12 anni e Sasha, di 11 anni. Il tutto però non finisce qui.

Alessandro Del Piero Sonia cambiata – Solonotizie24

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso… come si sono conosciuti?

L’inizio della relazione d’amore tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso è arrivato quasi per caso, in un negozio di scarpe agli inizi degli anni 2000, dove la donna lavorava in qualità di commessa. Da quel giorno in poi i due non si sono più lasciati e cinque anni dopo hanno poi deciso di convolare a nozze.

Nonostante la fama del calciatore, però, la coppia ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo e privacy, anche quando Alessandro Del Piero e la moglie hanno attraversato una delicata crisi che li ha spinti a separarsi per determinato periodo prima di ritrovare poi il sereno.

Sonia Amoruso, il cambiamento ‘ieri e oggi’

Fin dall’avvio della bellissima storia d’amore con Alessandro Del Piero, Sonia Amoruso, ha sempre cercato di vivere la propria vita lontano dai riflettori dei media e anche dal mondo dello spettacolo dedicandosi al suo ruolo di mamma a tempo pieno.

A lasciare senza parole il calciatore durante il loro primo incontro, non a caso, è stata l’ineguagliabile bellezza di Sonia Amoruso che negli anni è rimasta assolutamente la stessa… come se per lei il tempo si fosse fermato. Non a caso, osservando molto attentamente le foto che ritraggono la moglie del Pinturicchio è possibile notare come il suo look sia rimasto pressoché lo stesso, conservando così il suo stile e fascino che fecero capitolare il cuore di Alessandro Del Piero circa vent’anni fa.