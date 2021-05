Alessandro Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il mio futuro politico? Non mi ricongiungerò con il Movimento cinque stelle”

“Il mio futuro politico? Oggi direi che non mi ricongiungerò con il Movimento cinque stelle”. Così Alessandro di Battista, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove ha commentato le opzioni per il suo futuro politico dopo aver abbandonato i Cinque stelle. “Io non ho preso alcuna decisione in questa fase, ho lasciato il Movimento da molto poco. È evidente che io in questo momento non mi sento rappresentato da nessuno – ha detto l’attivista romano – più il Movimento Cinque Stelle prende posizioni democristiane sulla questione israelo-palestinese o qualcuno, alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle, a favore di grandi opere inutili, dimenticando che il Movimento è anche cresciuto insistendo sulla necessità della principale opera pubblica, che è quella della manutenzione in un Paese dove i ponti crollano anche per responsabilità di pseudo imprenditori, pseudo padroni delle Autostrade, causano morte di tantissimi cittadini – io non dimentico mai la strage di Genova – e ho anche criticato il Movimento Cinque Stelle per la mancata revoca delle concessioni ai Benetton, citata più volte. Allo stesso tempo, riconosco una serie di battaglie vinte, però, se oggi dovessi dire che la mia strada possa ricongiungersi con quella del Movimento Cinque Stelle direi di no”, ha concluso l’ex deputato grillino.

