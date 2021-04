alessandro-gassman,-scrive-sui-social-un-post-che-fa-discutere

Alessandro Gassman è uno degli attori più importanti e più amati della cinematografia italiana e su questo non c’è alcun dubbio. Ad ogni modo, è stato proprio nelle scorse ore che Alessandro Gassman è stato protagonista di una vicenda piuttosto curiosa ed anche molto importante. Su Twitter il noto attore sembra aver raccontato di avere chiamato le forze dell’ordine per denunciare il fatto che un suo vicino di casa, a suo dire, stesse facendo festa. Purtroppo in questo momento storico, come tutti sappiamo, non ci è possibile fare alcun tipo di assembramento per contrastare la diffusione del virus. Non soltanto quindi Gassman ha chiamato la polizia, ma poi ha anche raccontato questa vicenda su Twitter, vantandosene. Ma come ha reagito il popolo del web?

Alessandro Gassman chiama la polizia e denuncia il suo vicino di casa

Ebbene sì, nelle scorse ore Alessandro Gassman ha pubblicato un post piuttosto curioso sul suo profilo Twitter, vantandosi di aver fatto un qualcosa che doveva essere fatto. L’attore convinto che il suo vicino di casa stesse facendo festa andando quindi contro le regole anti covid, ha deciso di denunciare questa situazione alla polizia.

Il post del noto attore su Twitter

“Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? …” , scrive l’attore. Poi quest’ultimo continua “hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare…”. Poi, dopo aver raccontato questa vicenda, sembra aver fatto ben intendere quale sia stata la sua scelta, ovvero avvisare le forze dell’ordine. “Fatto il mio dovere. Fiero”, ha scritto Gassman. E’ questo quanto svelato poi dallo stesso attore figlio del grande Vittorio Gassman, soltanto qualche minuto dopo.

La denuncia di Alessandro, ma come avrà reagito il suo vicino?

Ovviamente in tempi normali l’attore non avrebbe mai fatto la spia, almeno crediamo, ma oggi ha semplicemente fatto ciò che il governo ha chiesto ovvero aumentare la pressione sociale sul vicino, nel caso in cui questo dovesse venire meno e andare contro la legge. Gassman in qualche modo ha voluto anche dare il buon esempio e nel contempo ho voluto anche far credere a tutti di avere una vocazione civile che lo ha portato a segnalare e denunciare anche il suo vicino di casa. Ma come avrà reagito il suo vicino? Sicuramente da adesso in poi i loro rapporti non saranno più gli stessi.