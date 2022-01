Alessandro Gassmann rivela: “Io posso sentire mia madre solo per via email perchè …” 

Alessandro Gassmann è uno degli attori italiani più amati sia per il grande talento che lo contraddistingue sia per la sua bellezza. L’uomo di recente ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato della sua vita in generale. E quindi della carriera ma anche dei genitori, ed in particolar modo della mamma a proposito della quale ha fatto delle particolari rivelazioni.

Il rapporto tra Alessandro Gassmann e la madre

Alessandro Gassmann, come molti già sapranno, è figlio del noto attore Vittorio Gassmann e dell’attrice francese Juliette Mayniel. Una donna oggi di 86 anni che da diverso tempo ha scelto di cambiare vita e di trasferirsi in Messico dove, stando a quanto dichiarato dal figlio, si diverte a giocare con le amiche a bridge e a fare la pittrice. Nel corso dell’intervista però Gassmann ha anche fatto una particolare rivelazione sulla madre e di preciso sul modo in cui i due mantengono i contatti. “Ha 86 anni, ci sentiamo quasi quotidianamente via email in un lungo palleggiamento tra l’italiano e il francese”, queste di preciso le parole espresse dall’attore che ha però voluto precisare il motivo di tale scelta. “Al telefono meno, non ha abbastanza udito e si innervosisce se non sente bene”. Gassmann ha rivelato inoltre che è stata proprio la madre a trasmettergli l’amore per la natura, l’agricoltura e gli animali. Un amore che lo porta spesso a trascorrere del tempo in Maremma dove si diverte a guidare i trattori e a vivere a stretto contatto con la natura.

La rivelazione su mamma Juliette: “Lei sa mungere”

Dopo aver raccontato della sua giovinezza, di quando si è iscritto all’Università nella Facoltà di Agraria e dopo aver raccontato del debutto fatto al fianco del padre in ‘Affabulazione’ Alessandro Gassman ha poi proseguito parlando del suo libro pubblicato da poco ovvero “Io e i #Green Heroes”. Un libro dedicato alla madre in quanto è stata proprio lei ad insegnargli il rispetto per la natura. “È figlia di contadini francesi, che non ho fatto in tempo a conoscere. La casa in campagna dei suoi nonni divenne il quartier generale degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Mia madre è nata in un isolato villaggio rurale” ha raccontato Gassman che ha poi rivelato “Lei sa mungere, cosa che io non riesco a fare, mi fa impressione”.

L’amore tra mamma Juliette e papà Vittorio

Nel corso dell’intervista ha poi parlato della breve storia d’amore che ha legato i suoi genitori. Vittorio e Juliette infatti si sarebbero lasciati dopo circa due anni e a mettere fine alla storia sarebbe stata proprio la celebre attrice. “Fu lei a lasciarlo, con una espressione irriferibile che in romanesco verrebbe benissimo. Come ci rimase papà? È un argomento di cui non si è parlato molto. In seguito ebbero un rapporto amichevole”, queste le sue parole. Gassmann ha poi concluso l’intervista rivelando di avere l’intenzione di lasciare la carriera da attore per dedicarsi alla regia.